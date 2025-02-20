https://ria.ru/20250220/fas-2000486471.html

ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"

ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора" - РИА Новости, 20.02.2025

ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:36:00+03:00

2025-02-20T10:36:00+03:00

2025-02-20T10:36:00+03:00

россия

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС. "ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов. В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там. В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм. Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.

https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html

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россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество