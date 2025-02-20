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ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора" - РИА Новости, 20.02.2025
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10:36 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/fas-2000486471.html
ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"
ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора" - РИА Новости, 20.02.2025
ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:36:00+03:00
2025-02-20T10:36:00+03:00
россия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС. "ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов. В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там. В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм. Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.
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россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"

ФАС проверит логистические центры "Светофора" на соблюдение закона о торговле

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС.
"ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении.
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В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов.
В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там.
В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм.
Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.
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