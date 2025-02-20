ФАС проверит работу распределительных центров "Светофора"
ФАС проверит логистические центры "Светофора" на соблюдение закона о торговле
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС.
"ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении.
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В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов.
В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там.
В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм.
Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.