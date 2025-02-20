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Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров
Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров - РИА Новости, 20.02.2025
Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров
Главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за строительство в каждом российском городе еврейских общинных центров. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за строительство в каждом российском городе еврейских общинных центров. "Россия сплотилась вокруг духовности, вокруг Бога. Это особый момент. Мы видим, как люди тянутся, люди хотят, для нас это просто чудо... Мы хотим, чтобы в каждом городе были такие центры - музей, общинный центр, культурный центр. Это очень важно. Это не только для евреев, для всех. Наши двери открыты для любого человека. И этим мы можем реально изменить жизни. Так и будем работать вместе", - сказал Лазар. Он отметил, что сегодня еврейская община в России развивается "невероятно", многое строится, много новых программ для молодежи. "Вообще, здесь видно, как люди тянутся к этому. Когда мы смотрим, что происходит в Европе, там антисемитизм, деградация, либерализм - это как раз потому, что нет таких ценностей", - подчеркнул Лазар.
https://ria.ru/20250220/putin-2000638271.html
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россия, европа, берл лазар, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Берл Лазар, Владимир Путин, В мире
Главный раввин России выступил за строительство еврейских общинных центров
Главный раввин России Лазар выступил за строительство еврейских общинных центров