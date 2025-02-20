https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html

Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений

Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений - РИА Новости, 20.02.2025

Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений

Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года,... РИА Новости, 20.02.2025

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года, передает портал Delfi со ссылкой на указ. "Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1" обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка", - говорится в указе. Согласно указу, в это время полиция совместно с пограничной охраной организуют учения "Щит". Если учения не будут проведены, то "готовность департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится", отмечается в указе. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.

https://ria.ru/20250118/estoniya-1994366188.html

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