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Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений
Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений - РИА Новости, 20.02.2025
Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений
Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года, передает портал Delfi со ссылкой на указ. "Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1" обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка", - говорится в указе. Согласно указу, в это время полиция совместно с пограничной охраной организуют учения "Щит". Если учения не будут проведены, то "готовность департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится", отмечается в указе. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
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в мире, нарва, эстония, россия
В мире, Нарва, Эстония, Россия
Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений
Правительство Эстонии закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией на три дня