https://ria.ru/20250220/es-2000466262.html

ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны

ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны - РИА Новости, 20.02.2025

ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны

Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:10:00+03:00

2025-02-20T09:10:00+03:00

2025-02-20T15:01:00+03:00

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всемирная торговая организация (вто)

в мире

брюссель

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, его слова привела газета Politico."Я знаю, что президент Трамп — большой любитель сделок и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", — сказал он.По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США:По данным газеты, Шевчович пообещал ввести ответные меры, если президент Трамп наложит пошлины на европейские товары.Кроме того, еврокомиссар призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку в ее деятельности участвуют страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, он, скорее всего, имел в виду Китай.В среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник, уточнила газета.В начале февраля Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Также он указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов и требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.

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https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире, брюссель