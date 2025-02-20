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ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны - РИА Новости, 20.02.2025
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09:10 20.02.2025 (обновлено: 15:01 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/es-2000466262.html
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны - РИА Новости, 20.02.2025
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:10:00+03:00
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сша
китай
дональд трамп
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, его слова привела газета Politico."Я знаю, что президент Трамп — большой любитель сделок и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", — сказал он.По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США:По данным газеты, Шевчович пообещал ввести ответные меры, если президент Трамп наложит пошлины на европейские товары.Кроме того, еврокомиссар призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку в ее деятельности участвуют страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, он, скорее всего, имел в виду Китай.В среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник, уточнила газета.В начале февраля Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Также он указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов и требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире, брюссель
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Брюссель
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны

ЕС может предложить США сделку во избежание торговой войны с Вашингтоном

© AP Photo / Ben MargotКран для транспортировки автомобилей на контейнеровозе в порту Окленда в Калифорнии
Кран для транспортировки автомобилей на контейнеровозе в порту Окленда в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ben Margot
Кран для транспортировки автомобилей на контейнеровозе в порту Окленда в Калифорнии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, его слова привела газета Politico.
"Я знаю, что президент Трамп — большой любитель сделок и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", — сказал он.
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По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США:
  • снижение десятипроцентных импортных пошлин на пассажирские автомобили;
  • изменение законодательства в отношении крупных цифровых корпораций;
  • меры, не имеющие отношения к торговле, например увеличение расходов на оборону странами — членами блока.
По данным газеты, Шевчович пообещал ввести ответные меры, если президент Трамп наложит пошлины на европейские товары.
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Кроме того, еврокомиссар призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку в ее деятельности участвуют страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, он, скорее всего, имел в виду Китай.
В среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник, уточнила газета.
В начале февраля Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Также он указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов и требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
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