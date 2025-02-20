ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
ЕС может предложить США сделку во избежание торговой войны с Вашингтоном
© AP Photo / Ben MargotКран для транспортировки автомобилей на контейнеровозе в порту Окленда в Калифорнии
© AP Photo / Ben Margot
Кран для транспортировки автомобилей на контейнеровозе в порту Окленда в Калифорнии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз может предложить США "великую сделку", чтобы избежать торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, его слова привела газета Politico.
"Я знаю, что президент Трамп — большой любитель сделок и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", — сказал он.
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По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США:
- снижение десятипроцентных импортных пошлин на пассажирские автомобили;
- изменение законодательства в отношении крупных цифровых корпораций;
- меры, не имеющие отношения к торговле, например увеличение расходов на оборону странами — членами блока.
По данным газеты, Шевчович пообещал ввести ответные меры, если президент Трамп наложит пошлины на европейские товары.
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Кроме того, еврокомиссар призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку в ее деятельности участвуют страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, он, скорее всего, имел в виду Китай.
В среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник, уточнила газета.
В начале февраля Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Также он указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов и требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
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