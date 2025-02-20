https://ria.ru/20250220/er-2000617971.html

ЕР доставила гумпомощь для боевого подразделения в Курахово

ЕР доставила гумпомощь для боевого подразделения в Курахово - РИА Новости, 20.02.2025

ЕР доставила гумпомощь для боевого подразделения в Курахово

Партия "Единая Россия" доставила из Ростовской области гуманитарный груз, включающий в себя медикаменты и маскировочные сети, для боевого подразделения в город... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:52:00+03:00

2025-02-20T17:52:00+03:00

2025-02-20T17:52:00+03:00

надежные люди

курахово

гуково

ростовская область

единая россия

сво

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила из Ростовской области гуманитарный груз, включающий в себя медикаменты и маскировочные сети, для боевого подразделения в город Курахово Донецкой Народной Республики, сообщили в партии. "Волонтеры Ростовского регионального отделения "Единой России" совместно с администрацией города Гуково и депутатами Неклиновского района организовали доставку груза помощи в освобожденный город Курахово в Донецкой Народной Республике… Подразделению, участвовавшему в недавнем освобождении Курахово, передали запас медикаментов, генератор, маскировочные сети, предметы быта", - говорится в пресс-релизе. По заказу подразделения партия вручила снаряжение для работы снайпера, в том числе оптический прицел и оружейную подставку. Передача груза состоялась в канун Дня защитника Отечества. В "Единой России" уточнили, что в этом подразделении служат уроженцы Ростова-на-Дону, Гуково, Новочеркасска, Новошахтинска, Неклиновского района и других территорий Дона. "Освобождение Курахово имеет большое стратегическое значение. Наконец-то жители Донецка могут жить спокойно, враг утрачивает возможность его обстреливать. Наше продвижение продолжается. Очень много бойцов здесь из Ростовской области, наши земляки поддерживают и гуманитарной помощью. Победа будет за нами, российскую армию победить нельзя", - приводятся в сообщении слова бойца с позывным "Алекс" из Гуково. В ЕР рассказали, что приятным сюрпризом для бойцов стали масленичные блины из Неклиновского района и домашняя выпечка из Гуково, всё это тоже доставили волонтеры вместе с поздравительными детскими письмами и тёплыми вещами, которые передали жители Ростовской области в рамках партийной акции "Тепло для Героя". Кроме того, единороссы передали лекарства для работающих в Курахово медиков. "Помощь нашим ребятам оказываем регулярно. К этому присоединились активисты "Единой России", которые вместе с жителями Гуково собирают всё, что может быть полезно на передовой. Мы считаем, что победа куётся и в тылу тоже, и наши защитники должны видеть и ощущать нашу поддержку", - приводятся в пресс-релизе слова секретаря Гуковского местного отделения ЕР Бориса Трофимова.

https://ria.ru/20250220/profsojuzy-2000599934.html

https://ria.ru/20250220/shkolniki-2000539878.html

курахово

гуково

ростовская область

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курахово, гуково, ростовская область, единая россия, сво