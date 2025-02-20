https://ria.ru/20250220/ekspert-2000493627.html

В ЕС не договорились о своей реакции по Украине, считает эксперт

В ЕС не договорились о своей реакции по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 20.02.2025

В ЕС не договорились о своей реакции по Украине, считает эксперт

Страны ЕС не достигли согласия по тому, как реагировать на события, происходящие вокруг Украины, и не исключено, что экстренные саммиты в Париже по Украине... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:03:00+03:00

2025-02-20T11:03:00+03:00

2025-02-20T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Страны ЕС не достигли согласия по тому, как реагировать на события, происходящие вокруг Украины, и не исключено, что экстренные саммиты в Париже по Украине играют демонстративную роль, чтобы показать, что их интересы тоже придётся учитывать, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. "В целом ЕС пока не достиг согласия по тому, как реагировать на происходящие события вокруг Украины. Степень неопределенности все еще достаточно высока. Нельзя исключить, что во многом саммиты (в Париже - ред.) играли в том числе демонстративную роль, чтобы показать, что интересы ЕС придется учитывать", - сказал он РИА Новости. Эксперт добавил, что интересы и взгляды государств-членов ЕС пока очень сильно расходятся, о чём свидетельствуют противоречивые заявления относительно возможности размещения войск. "Пока тумана здесь гораздо больше, чем конкретики", - указал он. "Ключевой посыл, который посылают сейчас основные страны и чиновники ЕС, - ЕС играет и продолжит играть большую роль в поддержке Украины, поэтому проводить урегулирование без него нельзя", - отметил Сергеев. Он пояснил, что страны ЕС всё ещё склоняются к тому, чтобы продолжать финансовую поддержку Киева, в том числе это касается и национальных расходов стран-членов Союза. В экстренной встрече лидеров ЕС и Канады в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в "высокомерии". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250218/parizh-2000163416.html

https://ria.ru/20250220/ekspert-2000458888.html

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в мире, украина, балтия, канада, метте фредериксен, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато