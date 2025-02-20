https://ria.ru/20250220/efimov-2000536262.html

Ефимов: в 2024 году в Москве выделили 460 участков в рамках АИП

Ефимов: в 2024 году в Москве выделили 460 участков в рамках АИП - РИА Новости, 20.02.2025

Ефимов: в 2024 году в Москве выделили 460 участков в рамках АИП

В Москве в 2024 году выделили 460 земельных участков для строительства инфраструктурных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:26:00+03:00

2025-02-20T14:26:00+03:00

2025-02-20T14:28:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Москве в 2024 году выделили 460 земельных участков для строительства инфраструктурных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.С помощью АИП возводят дороги, инженерные сети, социальные и культурные объекты."В 2024 году для реализации необходимых столице проектов в рамках Адресной инвестиционной программы во всех административных округах столицы было выделено 458 земельных участков общей площадью свыше 367 гектаров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что более 42 гектаров выделили на востоке Москвы, около 40 и почти 38 гектаров – на северо-востоке и юго-западе столицы соответственно.Например, как добавляется в сообщении, более 7 гектаров в Северо-Восточном округе предназначены для возведения путепровода, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, а также для строительства и реконструкции прилегающих дорог.В сообщении также указывается, что на участке площадью почти 2 гектара на Алтуфьевском шоссе, во владении 53 должна появиться школа на тысячу учеников. На Салтыковской улице на востоке Москвы около 3 гектаров предназначено для возведения улично-дорожной сети и учебного корпуса.

https://ria.ru/20250220/efimov-2000438510.html

https://ria.ru/20250220/moskva-2000433180.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы