https://ria.ru/20250220/efimov-2000438510.html

Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений

Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений - РИА Новости, 20.02.2025

Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений

С 2020 года на средства инвесторов в Центральном административном округе Москвы возвели шесть частных образовательных объектов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:14:00+03:00

2025-02-20T10:14:00+03:00

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москва

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департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. С 2020 года на средства инвесторов в Центральном административном округе Москвы возвели шесть частных образовательных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За пять лет в центре столицы за счет внебюджетных средств появилось четыре детских сада и две школы. Суммарно они рассчитаны на 1209 учеников и воспитанников. Объекты расположены в районах Хамовники, Пресненский и Таганский", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Замглавы города уточнил, что общая площадь объектов составляет 27,4 тысячи квадратных метров.Например, в 2024 году была построена школа-лаборатория "Новый взгляд", которую смогут посещать 540 учеников. В здании на 18 тысяч "квадратов" у учеников будет возможность заниматься творчеством, спортом, изучать иностранные языки, информатику и другие дисциплины.Также в Таганском районе появился центр дополнительного образования и развития "Школы сотрудничества" на 2 тысячи квадратных метров. Там смогут учиться 293 ребенка.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома возвели школу. Объект тоже строили на средства инвесторов.

https://ria.ru/20250219/efimov-2000234653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы