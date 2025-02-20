https://ria.ru/20250220/efimov-2000438510.html
Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений
Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений - РИА Новости, 20.02.2025
Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений
С 2020 года на средства инвесторов в Центральном административном округе Москвы возвели шесть частных образовательных объектов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:14:00+03:00
2025-02-20T10:14:00+03:00
2025-02-20T11:24:00+03:00
общество
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. С 2020 года на средства инвесторов в Центральном административном округе Москвы возвели шесть частных образовательных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За пять лет в центре столицы за счет внебюджетных средств появилось четыре детских сада и две школы. Суммарно они рассчитаны на 1209 учеников и воспитанников. Объекты расположены в районах Хамовники, Пресненский и Таганский", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Замглавы города уточнил, что общая площадь объектов составляет 27,4 тысячи квадратных метров.Например, в 2024 году была построена школа-лаборатория "Новый взгляд", которую смогут посещать 540 учеников. В здании на 18 тысяч "квадратов" у учеников будет возможность заниматься творчеством, спортом, изучать иностранные языки, информатику и другие дисциплины.Также в Таганском районе появился центр дополнительного образования и развития "Школы сотрудничества" на 2 тысячи квадратных метров. Там смогут учиться 293 ребенка.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома возвели школу. Объект тоже строили на средства инвесторов.
https://ria.ru/20250219/efimov-2000234653.html
https://ria.ru/20250218/ovchinskiy-1999901683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Ефимов: инвесторы возвели в ЦАО шесть образовательных учреждений
Ефимов: с 2020 года в ЦАО возвели четыре школы и два детских сада
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. С 2020 года на средства инвесторов в Центральном административном округе Москвы возвели шесть частных образовательных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За пять лет в центре столицы за счет внебюджетных средств появилось четыре детских сада и две школы. Суммарно они рассчитаны на 1209 учеников и воспитанников. Объекты расположены в районах Хамовники, Пресненский и Таганский", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Замглавы города уточнил, что общая площадь объектов составляет 27,4 тысячи квадратных метров.
Например, в 2024 году была построена школа-лаборатория "Новый взгляд", которую смогут посещать 540 учеников. В здании на 18 тысяч "квадратов" у учеников будет возможность заниматься творчеством, спортом, изучать иностранные языки, информатику и другие дисциплины.
Также в Таганском районе появился центр дополнительного образования и развития "Школы сотрудничества" на 2 тысячи квадратных метров. Там смогут учиться 293 ребенка.
Ранее мэр Сергей Собянин
сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома возвели школу. Объект тоже строили на средства инвесторов.