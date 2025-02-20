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В Подмосковье спасатели предотвратили ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 20.02.2025
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15:52 20.02.2025 (обновлено: 15:53 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dtp-2000579892.html
В Подмосковье спасатели предотвратили ДТП с рейсовым автобусом
В Подмосковье спасатели предотвратили ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 20.02.2025
В Подмосковье спасатели предотвратили ДТП с рейсовым автобусом
Спасатели "Мособлпожспаса" предотвратили ДТП в Богородском городском округе Подмосковья с участием рейсового автобуса ЛиАЗ, который выехал на встречную полосу... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:52:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели "Мособлпожспаса" предотвратили ДТП в Богородском городском округе Подмосковья с участием рейсового автобуса ЛиАЗ, который выехал на встречную полосу после потери сознания водителем, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. "Работники дежурной смены 259-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" предотвратили аварийную ситуацию с участием рейсового автобуса, водитель которого был без сознания. Инцидент произошёл в районе деревни Пешково Богородского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники дежурной смены возвращались с вызова в подразделение, когда им навстречу выехал автобус ЛиАЗ, водитель которого сидел за рулем, наклонившись на бок. Мгновенно оценив обстановку, спасатели ушли от лобового столкновения, развернулись и, включив звуковую и световую сигнализацию, направились вдогонку за ЛиАЗом. "Подъехав вплотную к автобусу, спасатели стали привлекать внимание водителя. Услышав крики и звуковые сигналы, мужчина пришёл в себя, съехал на обочину и остановился. Специалисты осмотрели водителя и вывели из автобуса около 30 человек, среди которых были дети. К счастью, никто не пострадал. Выяснение обстоятельств, приведших к подобному происшествию, взяли на себя сотрудники ГИБДД, которых оперативно вызвали спасатели", - резюмирует "Мособлпожспас".
https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), мособлпожспас, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье спасатели предотвратили ДТП с рейсовым автобусом

В Подмосковье предотвратили ДТП после потери сознания водителем автобуса

© ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСпасатели "Мособлпожспаса" предотвратили ДТП с участием рейсового автобуса
Спасатели Мособлпожспаса предотвратили ДТП с участием рейсового автобуса - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Спасатели "Мособлпожспаса" предотвратили ДТП с участием рейсового автобуса
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели "Мособлпожспаса" предотвратили ДТП в Богородском городском округе Подмосковья с участием рейсового автобуса ЛиАЗ, который выехал на встречную полосу после потери сознания водителем, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«
"Работники дежурной смены 259-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" предотвратили аварийную ситуацию с участием рейсового автобуса, водитель которого был без сознания. Инцидент произошёл в районе деревни Пешково Богородского округа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники дежурной смены возвращались с вызова в подразделение, когда им навстречу выехал автобус ЛиАЗ, водитель которого сидел за рулем, наклонившись на бок. Мгновенно оценив обстановку, спасатели ушли от лобового столкновения, развернулись и, включив звуковую и световую сигнализацию, направились вдогонку за ЛиАЗом.
«
"Подъехав вплотную к автобусу, спасатели стали привлекать внимание водителя. Услышав крики и звуковые сигналы, мужчина пришёл в себя, съехал на обочину и остановился. Специалисты осмотрели водителя и вывели из автобуса около 30 человек, среди которых были дети. К счастью, никто не пострадал. Выяснение обстоятельств, приведших к подобному происшествию, взяли на себя сотрудники ГИБДД, которых оперативно вызвали спасатели", - резюмирует "Мособлпожспас".
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)МособлпожспасГИБДД МВД РФ
 
 
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