В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека
ГАИ: на дороге Тула — Щекино столкнулись четыре автомобиля, четверо пострадали
© Фото : Прокуратура Тульской области/TelegramПоследствия ДТП в Щекинском районе Тульской области. 20 февраля 2025
Последствия ДТП в Щекинском районе Тульской области. 20 февраля 2025
Читать ria.ru в
ТУЛА, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, столкновение Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1997 года рождения, Opel под управлением мужчины 2001 года рождения, Lada Priora под управлением мужчины 1990 года рождения и Renault Duster под управлением мужчины 1979 года рождения произошло в 8.40 мск на четвертом километре автодороги Тула - Щекино.
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
18 января, 11:21
"В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Chevrolet - женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля Lada - женщина 1994 года рождения, пассажир автомобиля Renault - женщина 1982 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что прокуроры проверят соблюдение требований законодательства, регулирующего сроки проведения работ по надлежащему содержанию дорог зимой.
Движение по участку дороги восстановлено.
Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах
3 октября 2024, 07:03