https://ria.ru/20250220/dtp-2000549623.html

В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека

В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2025

В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:23:00+03:00

2025-02-20T14:23:00+03:00

2025-02-20T14:31:00+03:00

происшествия

тульская область

щекинский район

россия

гаи

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000552646_147:44:840:434_1920x0_80_0_0_93c26a9f69acc2fb4368307f3745cc6f.jpg

ТУЛА, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, столкновение Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1997 года рождения, Opel под управлением мужчины 2001 года рождения, Lada Priora под управлением мужчины 1990 года рождения и Renault Duster под управлением мужчины 1979 года рождения произошло в 8.40 мск на четвертом километре автодороги Тула - Щекино. "В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Chevrolet - женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля Lada - женщина 1994 года рождения, пассажир автомобиля Renault - женщина 1982 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что прокуроры проверят соблюдение требований законодательства, регулирующего сроки проведения работ по надлежащему содержанию дорог зимой. Движение по участку дороги восстановлено.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html

https://ria.ru/20241003/dtp-1976074624.html

тульская область

щекинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, щекинский район, россия, гаи, дтп