Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 20.02.2025 (обновлено: 14:31 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dtp-2000549623.html
В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека
В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2025
В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:23:00+03:00
2025-02-20T14:31:00+03:00
происшествия
тульская область
щекинский район
россия
гаи
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000552646_147:44:840:434_1920x0_80_0_0_93c26a9f69acc2fb4368307f3745cc6f.jpg
ТУЛА, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, столкновение Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1997 года рождения, Opel под управлением мужчины 2001 года рождения, Lada Priora под управлением мужчины 1990 года рождения и Renault Duster под управлением мужчины 1979 года рождения произошло в 8.40 мск на четвертом километре автодороги Тула - Щекино. "В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Chevrolet - женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля Lada - женщина 1994 года рождения, пассажир автомобиля Renault - женщина 1982 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что прокуроры проверят соблюдение требований законодательства, регулирующего сроки проведения работ по надлежащему содержанию дорог зимой. Движение по участку дороги восстановлено.
https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html
https://ria.ru/20241003/dtp-1976074624.html
тульская область
щекинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000552646_169:0:754:439_1920x0_80_0_0_bc69aaf05b58e3af0a353cb62e7c64db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, щекинский район, россия, гаи, дтп
Происшествия, Тульская область, Щекинский район, Россия, ГАИ, ДТП
В ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой пострадали четыре человека

ГАИ: на дороге Тула — Щекино столкнулись четыре автомобиля, четверо пострадали

© Фото : Прокуратура Тульской области/TelegramПоследствия ДТП в Щекинском районе Тульской области. 20 февраля 2025
Последствия ДТП в Щекинском районе Тульской области. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Прокуратура Тульской области/Telegram
Последствия ДТП в Щекинском районе Тульской области. 20 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 20 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, столкновение Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1997 года рождения, Opel под управлением мужчины 2001 года рождения, Lada Priora под управлением мужчины 1990 года рождения и Renault Duster под управлением мужчины 1979 года рождения произошло в 8.40 мск на четвертом километре автодороги Тула - Щекино.
На месте ДТП в Тульской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Тульской области маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
18 января, 11:21
"В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Chevrolet - женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля Lada - женщина 1994 года рождения, пассажир автомобиля Renault - женщина 1982 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что прокуроры проверят соблюдение требований законодательства, регулирующего сроки проведения работ по надлежащему содержанию дорог зимой.
Движение по участку дороги восстановлено.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Названы регионы — антилидеры по аварийности на дорогах
3 октября 2024, 07:03
 
ПроисшествияТульская областьЩекинский районРоссияГАИДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала