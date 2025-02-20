https://ria.ru/20250220/dtp-2000506678.html

В Казани машина сбила двух школьниц на переходе

В Казани машина сбила двух школьниц на переходе - РИА Новости, 20.02.2025

В Казани машина сбила двух школьниц на переходе

Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:51:00+03:00

2025-02-20T11:51:00+03:00

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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани. "Вчера, 19 февраля, примерно в 16.35 в Кировском районе водитель автомобиля Lada Priora 1968 года рождения, житель Казани с 25-летним стажем управления, следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, в нарушение требований п.14.1 ПДД, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, которые возвращались домой", - говорится в сообщении. По данным ГАИ, в результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)