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В Казани машина сбила двух школьниц на переходе - РИА Новости, 20.02.2025
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11:51 20.02.2025 (обновлено: 12:44 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dtp-2000506678.html
В Казани машина сбила двух школьниц на переходе
В Казани машина сбила двух школьниц на переходе - РИА Новости, 20.02.2025
В Казани машина сбила двух школьниц на переходе
Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:51:00+03:00
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происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани. "Вчера, 19 февраля, примерно в 16.35 в Кировском районе водитель автомобиля Lada Priora 1968 года рождения, житель Казани с 25-летним стажем управления, следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, в нарушение требований п.14.1 ПДД, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, которые возвращались домой", - говорится в сообщении. По данным ГАИ, в результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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казань
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происшествия, казань, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани машина сбила двух школьниц на переходе

В Казани водитель Lada Priora сбил школьниц 8 и 15 лет на пешеходном переходе

© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/TelegramМесто происшествия, где водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц в Казани
Место происшествия, где водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц в Казани - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/Telegram
Место происшествия, где водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц в Казани
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани.
"Вчера, 19 февраля, примерно в 16.35 в Кировском районе водитель автомобиля Lada Priora 1968 года рождения, житель Казани с 25-летним стажем управления, следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, в нарушение требований п.14.1 ПДД, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, которые возвращались домой", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, в результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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