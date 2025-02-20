В Казани машина сбила двух школьниц на переходе
В Казани водитель Lada Priora сбил школьниц 8 и 15 лет на пешеходном переходе
© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/TelegramМесто происшествия, где водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц в Казани
Место происшествия, где водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц в Казани
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля на пешеходном переходе в Казани сбил двух девочек-школьниц, дети с различными травмами доставлены в больницу, сообщает ГАИ Казани.
"Вчера, 19 февраля, примерно в 16.35 в Кировском районе водитель автомобиля Lada Priora 1968 года рождения, житель Казани с 25-летним стажем управления, следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, в нарушение требований п.14.1 ПДД, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, которые возвращались домой", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, в результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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