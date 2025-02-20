https://ria.ru/20250220/dtp-2000485506.html

В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе

В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе - РИА Новости, 20.02.2025

В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе

Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:50:00+03:00

2025-02-20T10:50:00+03:00

2025-02-20T10:51:00+03:00

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УФА, 20 фев – РИА Новости. Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. "Утром на улице Ленина в Учалах напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулём Mazda СХ-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания. В результате ДТП 18-летний работник общепита получил травмы", - сообщил Севастьянов. Согласно фотографиям, опубликованным Госавтоинспекцией региона, водитель протаранил остановку и практически целиком въехал в помещение кафе. По словам Севастьянова, освидетельствование водителя показало, что он трезв. С его слов, он уснул за рулём после ночной смены. Местные издания пишут, что пострадал кассир круглосуточного кафе, в момент наезда он стоял у двери, его засыпало осколками стекла.

https://ria.ru/20241209/dtp-1988078988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, учалы, республика башкортостан