В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе
В Учалах водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе, один человек пострадал
© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаМесто происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии
Место происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
"Утром на улице Ленина в Учалах напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулём Mazda СХ-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания. В результате ДТП 18-летний работник общепита получил травмы", - сообщил Севастьянов.
Согласно фотографиям, опубликованным Госавтоинспекцией региона, водитель протаранил остановку и практически целиком въехал в помещение кафе.
По словам Севастьянова, освидетельствование водителя показало, что он трезв. С его слов, он уснул за рулём после ночной смены.
Местные издания пишут, что пострадал кассир круглосуточного кафе, в момент наезда он стоял у двери, его засыпало осколками стекла.
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