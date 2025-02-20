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В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе - РИА Новости, 20.02.2025
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10:50 20.02.2025 (обновлено: 10:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dtp-2000485506.html
В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе
В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе - РИА Новости, 20.02.2025
В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе
Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:50:00+03:00
2025-02-20T10:51:00+03:00
происшествия
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. "Утром на улице Ленина в Учалах напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулём Mazda СХ-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания. В результате ДТП 18-летний работник общепита получил травмы", - сообщил Севастьянов. Согласно фотографиям, опубликованным Госавтоинспекцией региона, водитель протаранил остановку и практически целиком въехал в помещение кафе. По словам Севастьянова, освидетельствование водителя показало, что он трезв. С его слов, он уснул за рулём после ночной смены. Местные издания пишут, что пострадал кассир круглосуточного кафе, в момент наезда он стоял у двери, его засыпало осколками стекла.
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происшествия, учалы, республика башкортостан
Происшествия, Учалы, Республика Башкортостан
В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе

В Учалах водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе, один человек пострадал

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаМесто происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии
Место происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
Место происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Житель башкирских Учалов уснул за рулем после ночной смены и въехал на автомобиле в здание кафе, пострадал сотрудник общепита, сообщает начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
"Утром на улице Ленина в Учалах напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулём Mazda СХ-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания. В результате ДТП 18-летний работник общепита получил травмы", - сообщил Севастьянов.
Согласно фотографиям, опубликованным Госавтоинспекцией региона, водитель протаранил остановку и практически целиком въехал в помещение кафе.
По словам Севастьянова, освидетельствование водителя показало, что он трезв. С его слов, он уснул за рулём после ночной смены.
Местные издания пишут, что пострадал кассир круглосуточного кафе, в момент наезда он стоял у двери, его засыпало осколками стекла.
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ПроисшествияУчалыРеспублика Башкортостан
 
 
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