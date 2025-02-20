https://ria.ru/20250220/dtp-2000453595.html
На МКАД столкнулись два грузовика
На МКАД столкнулись два грузовика - РИА Новости, 20.02.2025
На МКАД столкнулись два грузовика
Два грузовика столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:57:00+03:00
2025-02-20T06:57:00+03:00
2025-02-20T06:57:00+03:00
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись два грузовика. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Дептранс рекомендует выбрать пути объезда.
https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись два грузовика
На внешней стороне 67-го километра МКАД столкнулись два грузовика