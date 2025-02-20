https://ria.ru/20250220/dtp-2000453595.html

На МКАД столкнулись два грузовика

На МКАД столкнулись два грузовика - РИА Новости, 20.02.2025

На МКАД столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:57:00+03:00

2025-02-20T06:57:00+03:00

2025-02-20T06:57:00+03:00

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись два грузовика. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Дептранс рекомендует выбрать пути объезда.

https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы