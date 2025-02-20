https://ria.ru/20250220/dsight-2000626677.html

Российский венчурный рынок продолжит курс на восстановление

Российский венчурный рынок продолжит курс на восстановление - РИА Новости, 20.02.2025

Российский венчурный рынок продолжит курс на восстановление

Российский венчурный рынок во второй половине 2024 года показал двукратный рост благодаря развитию pre-IPO инвестиций, появлению новых инвестплатформ и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:32:00+03:00

2025-02-20T18:32:00+03:00

2025-02-20T18:32:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983070821_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e7e9b1b7f4e174c7077f2b903ab960e4.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский венчурный рынок во второй половине 2024 года показал двукратный рост благодаря развитию pre-IPO инвестиций, появлению новых инвестплатформ и позитивным настроениям инвесторов, восстановление рынка продолжится и в этом году, следует из отчета аналитической компании Dsight "Венчурная Евразия. 2024". Как отмечается в сообщении Dsight по результатам исследования, в 2024 году объем инвестиций в стартапы составил 177 миллионов долларов – рост составил +108% относительно 2023 года. Средний чек также увеличился вдвое и составил 1,01 миллиона долларов (+124 % год к году), что обеспечило рост объема вложений, так как количество сделок год к году не выросло. Согласно выводам аналитиков, снижение неопределенности и сохраняющийся интерес к инвестициям в технологии способствуют восстановлению рынка. "В 2025 году мы ожидаем дальнейшее восстановление рынка, особенно на фоне прогнозов по нормализации геополитической обстановки", - приводятся в документе слова основателя Dsight Арсения Даббаха. При этом среди отраслей для инвестиций самыми популярными являются B2B Software (41% от всего объема вложений и 24 сделки). В числе популярных сегментов также HealthCare и EdTech. Кроме того, аналитики зафиксировали восстановление инвестиций в Consumer Goods & Services после падения в 2022 году. Также в 2025 году прогнозируется рост инвестиций в проекты сфере кибербезопасности на фоне ухода зарубежных поставщиков ИБ-продуктов и в связи с ростом интенсивности хакерских атак. "Из значимых трендов можно выделить, прежде всего, использование ИИ во всех возможных сферах... Второй важный тренд — решения по импортозамещению ожидаемо вызывают высокий интерес. Третий — многие из проектов, получивших инвестиции, используют технологии для увеличения эффективности бизнеса в разных сферах: электронной коммерции, создания цифровых продуктов, цифрового документооборота, управления проектами... Уверены, что все эти три тренда останутся актуальными и в 2025 году", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Московского венчурного фонда Олега Теплова. Об интересе к активам, связанным с разработкой ПО, свидетельствует и почти троекратный рост с 2023 года числа сделок M&A с компаниями индустрии B2B Software. Также отмечается, что из совершенных в минувшем году 14 IPO, восемь – технологические. В 2025 году аналитики прогнозируют рост рынка IPO, чему способствует значительное количество сделок pre-IPO в 2024 году, создание новых pre-IPO фондов и платформ, льготные госзаймы для выхода на IPO. "Снижение ключевой ставки может дать новый импульс для IPO: на 2025 год формируется хороший пайплайн компаний, которые ищут возможностей привлечения капитала", - считает партнер Группы компаний Б1 Антон Устименко. В отчете фиксируется, что в конце 2024 года наблюдался отток бизнес-ангелов с венчурного рынка в депозиты и облигации. Однако доля синдицированных сделок растет – 35% от общего числа сделок бизнес-ангелов в 2024 году против 30% в 2023 году. "По оценкам, в 2024 году было более 50 синдицированных сделок. В ближайшие годы эта цифра, по нашим ожиданиям, может вырасти в 3-5 раз благодаря притоку новых игроков и появлению инструментов для синдицирования", — приводятся в сообщении слова управляющего директора Сбера по работе со стартапами Натальи Магидей.

https://ria.ru/20241017/kheresh-1978524205.html

https://ria.ru/20241128/vedyakhin-1986095752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия