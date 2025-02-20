https://ria.ru/20250220/dropper-2000495220.html
ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России
ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России - РИА Новости, 20.02.2025
ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России
ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:08:00+03:00
2025-02-20T11:08:00+03:00
2025-02-20T11:08:00+03:00
экономика
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эльвира набиуллина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах". "Мы видим, что каждый месяц дропперами становятся где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди – одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. Масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - рассказала Полякова. Она подчеркнула, чтоВ прошлом году регулятор поставил перед собой KPI по борьбе с этими высокорискованными P2P-операциями, и уже сейчас видно, что работа антиотмывочных инструментов дает свои результаты, отметила Полякова. "Мы существенно ускорили выявление дропов - с одного-двух месяцев в 2023 году уже сейчас буквально до дней, а иногда и часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и сейчас она стоит где-то порядка 30 тысяч рублей", - рассказала зампред ЦБ РФ, добавив, что комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций возросла с 5% до 12-15%. "Мы стараемся создать максимально невыгодные и неудобные условия, сложные условия для ведения такого "бизнеса", - добавила Полякова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне говорила, что Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов.
https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html
https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html
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экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России
ЦБ: каждый месяц дропперами становятся около 80 тысяч россиян и иностранцев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы видим, что каждый месяц дропперами становятся где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди – одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. Масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит", - рассказала Полякова.
Она подчеркнула, чтоВ прошлом году регулятор поставил перед собой KPI по борьбе с этими высокорискованными P2P-операциями, и уже сейчас видно, что работа антиотмывочных инструментов дает свои результаты, отметила Полякова.
"Мы существенно ускорили выявление дропов - с одного-двух месяцев в 2023 году уже сейчас буквально до дней, а иногда и часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и сейчас она стоит где-то порядка 30 тысяч рублей", - рассказала зампред ЦБ РФ
, добавив, что комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций возросла с 5% до 12-15%.
"Мы стараемся создать максимально невыгодные и неудобные условия, сложные условия для ведения такого "бизнеса", - добавила Полякова.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
накануне говорила, что Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов.