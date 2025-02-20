https://ria.ru/20250220/dron-2000652528.html

В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ

В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ

Обломки БПЛА упали в огороды в хуторе Новоукраинский в Крымском районе Краснодарского края, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 20.02.2025

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2025-02-20T20:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg

КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в огороды в хуторе Новоукраинский в Крымском районе Краснодарского края, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперштабе региона. "В Крымском районе в результате отражения атаки БПЛА обломки аппаратов упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский. Упавшие осколки зафиксированы по трем адресам. Все факты падения - на территории участков, дома и постройки не повреждены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что территории оцеплены, на месте работают специальные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

крымский район

краснодарский край

россия