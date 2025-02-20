https://ria.ru/20250220/dron-2000652528.html
В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ
В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
В огороды жителей хутора на Кубани упали обломки дрона ВСУ
Обломки БПЛА упали в огороды в хуторе Новоукраинский в Крымском районе Краснодарского края, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:50:00+03:00
2025-02-20T20:50:00+03:00
2025-02-20T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в огороды в хуторе Новоукраинский в Крымском районе Краснодарского края, пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперштабе региона. "В Крымском районе в результате отражения атаки БПЛА обломки аппаратов упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский. Упавшие осколки зафиксированы по трем адресам. Все факты падения - на территории участков, дома и постройки не повреждены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что территории оцеплены, на месте работают специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
крымский район
краснодарский край
россия