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Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 20.02.2025 (обновлено: 20:43 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dron-2000639198.html
Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани
Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 20.02.2025
Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани
Несколько строений повреждено в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:33:00+03:00
2025-02-20T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Несколько строений повреждено в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона."Атаку БПЛА также отразили в Славянском районе. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько строений в частном секторе по двум адресам. В одном случае повреждены хозпостройки, в том числе летняя кухня. В другом – кровля частного дома", - говорится в сообщении.По уточненной информации от властей, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков БПЛА по шести адресам, из которых половина случаев - падение обломков во дворы частных домов, повреждений нет.Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают специальные службы.В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
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славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани

При атаке дрона ВСУ пострадали несколько частных строений в Славянске-на-Кубани

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Несколько строений повреждено в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона.
"Атаку БПЛА также отразили в Славянском районе. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько строений в частном секторе по двум адресам. В одном случае повреждены хозпостройки, в том числе летняя кухня. В другом – кровля частного дома", - говорится в сообщении.
По уточненной информации от властей, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков БПЛА по шести адресам, из которых половина случаев - падение обломков во дворы частных домов, повреждений нет.
Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайСлавянский районРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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