https://ria.ru/20250220/dron-2000639198.html

Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани

Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 20.02.2025

Дрон ВСУ повредил строения в Славянске-на-Кубани

Несколько строений повреждено в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:33:00+03:00

2025-02-20T19:33:00+03:00

2025-02-20T20:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

славянск-на-кубани

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Несколько строений повреждено в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона."Атаку БПЛА также отразили в Славянском районе. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько строений в частном секторе по двум адресам. В одном случае повреждены хозпостройки, в том числе летняя кухня. В другом – кровля частного дома", - говорится в сообщении.По уточненной информации от властей, в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков БПЛА по шести адресам, из которых половина случаев - падение обломков во дворы частных домов, повреждений нет.Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают специальные службы.В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

славянский район

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славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, россия, вооруженные силы украины, происшествия