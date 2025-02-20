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На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/dron-2000628268.html
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ
Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:43:00+03:00
2025-02-20T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
динской район
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Кубани, осматривают. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
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динской район
краснодарский край
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происшествия, динской район, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Динской район, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ

На электроподстанцию в Динском районе Кубани упали обломки украинского БПЛА

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе
Работа ПВО в небе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Кубани, осматривают. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДинской районКраснодарский крайРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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