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На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ
Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:43:00+03:00
2025-02-20T18:43:00+03:00
2025-02-20T18:43:00+03:00
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Кубани, осматривают. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Динской район, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ
На электроподстанцию в Динском районе Кубани упали обломки украинского БПЛА