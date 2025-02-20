https://ria.ru/20250220/dron-2000628268.html

На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ

На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

На кубанскую электроподстанцию упали обломки дрона ВСУ

Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:43:00+03:00

2025-02-20T18:43:00+03:00

2025-02-20T18:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Кубани, осматривают. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

динской район

краснодарский край

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происшествия, динской район, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины