https://ria.ru/20250220/donbass-2000613816.html

Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе

Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе - РИА Новости, 20.02.2025

Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе

Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T18:40:00+03:00

белоруссия

россия

донбасс

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии и одна из авторов книги "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева. Презентация книги коллектива белорусских журналистов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях. "Эта книга - одно из подтверждений того, что Белоруссия вместе с Россией, она вместе с Донбассом. И мы неравнодушны. Никогда не были равнодушны. Всё, что говорят или говорили какие-то либеральные течения, заявляли, что якобы мы далеко находимся, и это совершенно не наша война, - это попытка провокации, и об этом нужно помнить", - сказала Лебедева, представляя книгу. Она добавила, что книга об увиденном на Донбассе - назидание жителям Белоруссии об опасности желания дружить с Западом, который может сближаться с республикой только для того, чтобы лучше изучить как врага. Над книгой "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ.

https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html

https://ria.ru/20250210/pushilin-1998423186.html

белоруссия

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донбасс

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белоруссия, россия, донбасс