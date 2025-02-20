Рейтинг@Mail.ru
Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 20.02.2025 (обновлено: 18:40 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/donbass-2000613816.html
Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе
Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе - РИА Новости, 20.02.2025
Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе
Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:37:00+03:00
2025-02-20T18:40:00+03:00
белоруссия
россия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000627651_0:119:2951:1779_1920x0_80_0_0_a8cdcadeed193caeac3fc44a50657980.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии и одна из авторов книги "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева. Презентация книги коллектива белорусских журналистов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях. "Эта книга - одно из подтверждений того, что Белоруссия вместе с Россией, она вместе с Донбассом. И мы неравнодушны. Никогда не были равнодушны. Всё, что говорят или говорили какие-то либеральные течения, заявляли, что якобы мы далеко находимся, и это совершенно не наша война, - это попытка провокации, и об этом нужно помнить", - сказала Лебедева, представляя книгу. Она добавила, что книга об увиденном на Донбассе - назидание жителям Белоруссии об опасности желания дружить с Западом, который может сближаться с республикой только для того, чтобы лучше изучить как врага. Над книгой "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ.
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
https://ria.ru/20250210/pushilin-1998423186.html
белоруссия
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000627651_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d7a9c9895fda91f823890c475c4bc7e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, донбасс
Белоруссия, Россия, Донбасс
Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе

Писательница Лебедева: жители Белоруссии сопереживают России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКсения Лебедева во время презентации книги "ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. 20 февраля 2025
Ксения Лебедева во время презентации книги ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ксения Лебедева во время презентации книги "ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. 20 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии и одна из авторов книги "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева.
Презентация книги коллектива белорусских журналистов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях.
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
19 февраля, 20:26
«
"Эта книга - одно из подтверждений того, что Белоруссия вместе с Россией, она вместе с Донбассом. И мы неравнодушны. Никогда не были равнодушны. Всё, что говорят или говорили какие-то либеральные течения, заявляли, что якобы мы далеко находимся, и это совершенно не наша война, - это попытка провокации, и об этом нужно помнить", - сказала Лебедева, представляя книгу.
Она добавила, что книга об увиденном на Донбассе - назидание жителям Белоруссии об опасности желания дружить с Западом, который может сближаться с республикой только для того, чтобы лучше изучить как врага.
Над книгой "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов
10 февраля, 14:39
 
БелоруссияРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала