Белорусы сопереживают России, заявила автор книги о Донбассе
Писательница Лебедева: жители Белоруссии сопереживают России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКсения Лебедева во время презентации книги "ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. 20 февраля 2025
Ксения Лебедева во время презентации книги "ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жители Белоруссии сопереживают РФ и Донбассу, а заявления либералов о том, что конфликт России и Украины далеко, - попытка провокации, считает спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии и одна из авторов книги "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева.
Презентация книги коллектива белорусских журналистов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях.
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"Эта книга - одно из подтверждений того, что Белоруссия вместе с Россией, она вместе с Донбассом. И мы неравнодушны. Никогда не были равнодушны. Всё, что говорят или говорили какие-то либеральные течения, заявляли, что якобы мы далеко находимся, и это совершенно не наша война, - это попытка провокации, и об этом нужно помнить", - сказала Лебедева, представляя книгу.
Она добавила, что книга об увиденном на Донбассе - назидание жителям Белоруссии об опасности желания дружить с Западом, который может сближаться с республикой только для того, чтобы лучше изучить как врага.
Над книгой "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ.