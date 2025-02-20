https://ria.ru/20250220/donbass-2000570664.html

Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"

Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" - РИА Новости, 20.02.2025

Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"

Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:27:00+03:00

2025-02-20T15:27:00+03:00

2025-02-20T16:00:00+03:00

донбасс

белоруссия

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общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты парламента Белоруссии, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. В книге представлены многочисленные документальные материалы, собранные белорусскими журналистами и общественными деятелями в зоне проведения СВО. "Мы всегда стремились своими поездками на Донбасс, в первую очередь, помочь людям, и информационная работа – это тоже помощь. Необходимо помочь разобраться в том, что вокруг происходит: слишком много домыслов, противоречий, слухов. Но когда ты сам оказываешься в центре событий, когда ты смотришь в глаза людям, чья судьба связана с этой землей, ты начинаешь понимать суть вещей", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По словам Гигина, "хорошая книга – это именно о сути". "Проходит телевизионная программа, посты в телеграмме постепенно уходят вместе с новостной повесткой, размываются в большом информационном пространстве, уходят в облака. Это все - облачные технологии, а книга остается с нами", - отметил он. Белорусский депутат сообщил, что книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" уже есть в Донбассе, в Новороссии. "Книги есть и в библиотеках Луганска, Мелитополя, Донецка, а также у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что там написано, видят свет и чувствуют нашу душу, которую мы вложили в работу, и еще раз убеждаются в нашей правоте", - сказал Гигин.

https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html

https://ria.ru/20240918/donbasstula-1973329966.html

донбасс

белоруссия

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донбасс, белоруссия, новороссия, общество