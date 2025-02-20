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Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 20.02.2025 (обновлено: 16:00 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/donbass-2000570664.html
Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"
Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" - РИА Новости, 20.02.2025
Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"
Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:27:00+03:00
2025-02-20T16:00:00+03:00
донбасс
белоруссия
новороссия
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты парламента Белоруссии, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. В книге представлены многочисленные документальные материалы, собранные белорусскими журналистами и общественными деятелями в зоне проведения СВО. "Мы всегда стремились своими поездками на Донбасс, в первую очередь, помочь людям, и информационная работа – это тоже помощь. Необходимо помочь разобраться в том, что вокруг происходит: слишком много домыслов, противоречий, слухов. Но когда ты сам оказываешься в центре событий, когда ты смотришь в глаза людям, чья судьба связана с этой землей, ты начинаешь понимать суть вещей", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По словам Гигина, "хорошая книга – это именно о сути". "Проходит телевизионная программа, посты в телеграмме постепенно уходят вместе с новостной повесткой, размываются в большом информационном пространстве, уходят в облака. Это все - облачные технологии, а книга остается с нами", - отметил он. Белорусский депутат сообщил, что книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" уже есть в Донбассе, в Новороссии. "Книги есть и в библиотеках Луганска, Мелитополя, Донецка, а также у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что там написано, видят свет и чувствуют нашу душу, которую мы вложили в работу, и еще раз убеждаются в нашей правоте", - сказал Гигин.
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
https://ria.ru/20240918/donbasstula-1973329966.html
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донбасс, белоруссия, новороссия, общество
Донбасс, Белоруссия, Новороссия, Общество, Специальная военная операция на Украине
Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"

Гигин: книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" развеет домыслы о регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКнига белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
Книга белорусских авторов Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд, представленная на пресс-конференции в ММПЦ Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Книга белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты парламента Белоруссии, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
В книге представлены многочисленные документальные материалы, собранные белорусскими журналистами и общественными деятелями в зоне проведения СВО.
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
19 февраля, 20:26
"Мы всегда стремились своими поездками на Донбасс, в первую очередь, помочь людям, и информационная работа – это тоже помощь. Необходимо помочь разобраться в том, что вокруг происходит: слишком много домыслов, противоречий, слухов. Но когда ты сам оказываешься в центре событий, когда ты смотришь в глаза людям, чья судьба связана с этой землей, ты начинаешь понимать суть вещей", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По словам Гигина, "хорошая книга – это именно о сути". "Проходит телевизионная программа, посты в телеграмме постепенно уходят вместе с новостной повесткой, размываются в большом информационном пространстве, уходят в облака. Это все - облачные технологии, а книга остается с нами", - отметил он.
Белорусский депутат сообщил, что книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" уже есть в Донбассе, в Новороссии. "Книги есть и в библиотеках Луганска, Мелитополя, Донецка, а также у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что там написано, видят свет и чувствуют нашу душу, которую мы вложили в работу, и еще раз убеждаются в нашей правоте", - сказал Гигин.
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле
18 сентября 2024, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассБелоруссияНовороссияОбщество
 
 
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