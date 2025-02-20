Гигин представил книгу "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"
Гигин: книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" развеет домыслы о регионе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКнига белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
Книга белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" помогает развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, заявил один из авторов книги, депутат нижней палаты парламента Белоруссии, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
В книге представлены многочисленные документальные материалы, собранные белорусскими журналистами и общественными деятелями в зоне проведения СВО.
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"Мы всегда стремились своими поездками на Донбасс, в первую очередь, помочь людям, и информационная работа – это тоже помощь. Необходимо помочь разобраться в том, что вокруг происходит: слишком много домыслов, противоречий, слухов. Но когда ты сам оказываешься в центре событий, когда ты смотришь в глаза людям, чья судьба связана с этой землей, ты начинаешь понимать суть вещей", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По словам Гигина, "хорошая книга – это именно о сути". "Проходит телевизионная программа, посты в телеграмме постепенно уходят вместе с новостной повесткой, размываются в большом информационном пространстве, уходят в облака. Это все - облачные технологии, а книга остается с нами", - отметил он.
Белорусский депутат сообщил, что книга "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд" уже есть в Донбассе, в Новороссии. "Книги есть и в библиотеках Луганска, Мелитополя, Донецка, а также у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что там написано, видят свет и чувствуют нашу душу, которую мы вложили в работу, и еще раз убеждаются в нашей правоте", - сказал Гигин.
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