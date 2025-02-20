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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 20.02.2025
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19:08 20.02.2025 (обновлено: 20:26 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dollar-2000636791.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 20.02.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов.Так, к 19:00 мск американская валюта дешевела на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,05. А минутами ранее она опускалась до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, доллар, сша, в мире
Экономика, Доллар, США, В мире
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей

Внебиржевой курс доллара впервые с 4 сентября опустился ниже 87 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов.
Так, к 19:00 мск американская валюта дешевела на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,05. А минутами ранее она опускалась до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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