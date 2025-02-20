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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 20.02.2025

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:08:00+03:00

2025-02-20T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов.Так, к 19:00 мск американская валюта дешевела на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,05. А минутами ранее она опускалась до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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экономика, доллар, сша, в мире