https://ria.ru/20250220/dollar-2000636791.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 20.02.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:08:00+03:00
2025-02-20T19:08:00+03:00
2025-02-20T20:26:00+03:00
экономика
доллар
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября упал ниже 87 рублей, следует из данных торгов.Так, к 19:00 мск американская валюта дешевела на 2,9 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,05. А минутами ранее она опускалась до 86,9 рубля — минимума с 4 сентября.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250220/valyuta-2000614903.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, сша, в мире
Экономика, Доллар, США, В мире
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей
Внебиржевой курс доллара впервые с 4 сентября опустился ниже 87 рублей