https://ria.ru/20250220/dolja-2000498680.html

Голикова рассказала о перспективах нацпроекта "Семья"

Голикова рассказала о перспективах нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 20.02.2025

Голикова рассказала о перспективах нацпроекта "Семья"

Правительство РФ рассчитывает, что за время реализации национального проекта "Семья" до 2030 года доля россиян, которые считают семью своей главной ценностью,... РИА Новости, 20.02.2025

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россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что за время реализации национального проекта "Семья" до 2030 года доля россиян, которые считают семью своей главной ценностью, увеличится до 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы планируем, что за время реализации национального проекта доля граждан, считающих семью главной ценностью, вырастет до 80%, повысится мотивация семей к рождению детей, сформируются положительные семейные установки, включая позитивный образ многодетной семьи и многодетной матери", – передаются слова Голиковой в сообщении аппарата по итогам совещания по национальному проекту "Семья". Она напомнила, что общий объем финансирования нацпроекта из федерального бюджета составляет 17,9 триллиона рублей, в том числе в 2025 году – 2,8 триллиона рублей. В его реализации участвуют 11 федеральных органов и организаций. "Все соглашения с регионами о предоставлении субсидий своевременно заключены, средства доведены до всех участников проекта в полном объёме. Кассовое исполнение нацпроекта составляет 17,8%", - уточнила вице-премьер.

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россия, татьяна голикова, общество