https://ria.ru/20250220/diversant-2000485620.html
ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области
ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области - РИА Новости, 20.02.2025
ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области
ФСБ РФ показала видео с ликвидированным агентом Украины, промышлявшим в Саратовской области, и найденными в его квартире взрывчатыми веществами. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:12:00+03:00
2025-02-20T11:12:00+03:00
2025-02-20T11:12:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с ликвидированным агентом Украины, промышлявшим в Саратовской области, и найденными в его квартире взрывчатыми веществами. Ранее в ФСБ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. На видео показано тело мужчины с пистолетом Макарова в руке. На кадрах также обнаруженные в квартире взрывчатые вещества, документы на украинском языке, гривны и средства наблюдения. По данным ФСБ, диверсант, прошедший подготовку в Киеве, был направлен в Россию для совершения терактов. Он следил за маршрутами чиновника и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксируя удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он изъял взрывное устройство из тайника для подрыва автомобиля госчиновника, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами
Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами
2025-02-20T11:12
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PT1M21S
РИА Новости
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происшествия, россия, саратовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Саратовской области