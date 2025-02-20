https://ria.ru/20250220/diversant-2000485620.html

ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области

ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области - РИА Новости, 20.02.2025

ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области

ФСБ РФ показала видео с ликвидированным агентом Украины, промышлявшим в Саратовской области, и найденными в его квартире взрывчатыми веществами. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:12:00+03:00

2025-02-20T11:12:00+03:00

2025-02-20T11:12:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с ликвидированным агентом Украины, промышлявшим в Саратовской области, и найденными в его квартире взрывчатыми веществами. Ранее в ФСБ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. На видео показано тело мужчины с пистолетом Макарова в руке. На кадрах также обнаруженные в квартире взрывчатые вещества, документы на украинском языке, гривны и средства наблюдения. По данным ФСБ, диверсант, прошедший подготовку в Киеве, был направлен в Россию для совершения терактов. Он следил за маршрутами чиновника и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксируя удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он изъял взрывное устройство из тайника для подрыва автомобиля госчиновника, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

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саратовская область

украина

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Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами 2025-02-20T11:12 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, саратовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)