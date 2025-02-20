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В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.02.2025
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09:47 20.02.2025 (обновлено: 11:18 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/diversant-2000474940.html
В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт
В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.02.2025
В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт
Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию Киева подорвать машину чиновника в Саратовской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:47:00+03:00
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россия
саратовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
киев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию Киева подорвать машину чиновника в Саратовской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения", — говорится в релизе. Диверсант прошел подготовку в Киеве, после чего его направили в Россию. Он следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашел взрывное устройство в тайнике для подрыва автомобиля."Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", — уточнили в спецслужбе.На месте происшествия изъяли взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта обнаружили взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело.
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Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами
Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами
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россия, саратовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, киев
Россия, Саратовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Киев
В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт

ФСБ нейтрализовала диверсанта, планировавшего подрыв авто саратовского чиновника

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию Киева подорвать машину чиновника в Саратовской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения", — говорится в релизе.
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Диверсант прошел подготовку в Киеве, после чего его направили в Россию. Он следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашел взрывное устройство в тайнике для подрыва автомобиля.
«
"Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", — уточнили в спецслужбе.
На месте происшествия изъяли взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта обнаружили взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело.
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РоссияСаратовская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияКиев
 
 
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