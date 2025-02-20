https://ria.ru/20250220/diversant-2000474940.html

В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт

В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.02.2025

В Саратовской области уничтожили диверсанта, планировавшего теракт

Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию Киева подорвать машину чиновника в Саратовской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:47:00+03:00

2025-02-20T09:47:00+03:00

2025-02-20T11:18:00+03:00

россия

саратовская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000496540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98ba96949ce8e6de469589c850a9d27d.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию Киева подорвать машину чиновника в Саратовской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения", — говорится в релизе. Диверсант прошел подготовку в Киеве, после чего его направили в Россию. Он следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашел взрывное устройство в тайнике для подрыва автомобиля."Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", — уточнили в спецслужбе.На месте происшествия изъяли взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта обнаружили взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997881734.html

https://ria.ru/20250213/fsb-1999058208.html

россия

саратовская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами 2025-02-20T09:47 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, саратовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, киев