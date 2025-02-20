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В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2025
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В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19
В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2025
В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19
Число смертей этой зимой от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число смертей этой зимой от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США. "Этой зимой в США грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном", - говорится в материале агентства. Как подчеркивает Блумберг, в этом сезоне преобладают штаммы H1N1 и H3N2, при этом последний вызывает более тяжелые заболевания. Агентство отмечает, что с начала широкого распространения вируса COVID-19 в 2020 году в США от него погибло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако новые предварительные данные CDC показывают, что в 2025 году динамика меняется. По оценкам CDC, с октября 2024 года в США гриппом заболели не менее 29 миллионов человек, 370 тысяч были госпитализированы, 16 тысяч скончались. На ряду с этим, эксперты наблюдают снижение смертности от COVID-19 в связи с наличием у людей иммунитета как от вакцинации, так и в результате перенесенного заболевания, а также эволюцией вируса SARS-CoV-2, который теперь вызывает менее серьезные осложнения. Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг заявил, что рост смертности от сезонного гриппа вызван, в частности, низким уровнем вакцинации и несвоевременным лечением.
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
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сша, сан-франциско, в мире, коронавирус covid-19, грипп
США, Сан-Франциско, В мире, Коронавирус COVID-19, Грипп
В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19

CDC: число смертей от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло COVID-19

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВрач и пациент в инфекционной больнице в США
Врач и пациент в инфекционной больнице в США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Врач и пациент в инфекционной больнице в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число смертей этой зимой от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США.
"Этой зимой в США грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном", - говорится в материале агентства.
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Как подчеркивает Блумберг, в этом сезоне преобладают штаммы H1N1 и H3N2, при этом последний вызывает более тяжелые заболевания.
Агентство отмечает, что с начала широкого распространения вируса COVID-19 в 2020 году в США от него погибло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако новые предварительные данные CDC показывают, что в 2025 году динамика меняется.
По оценкам CDC, с октября 2024 года в США гриппом заболели не менее 29 миллионов человек, 370 тысяч были госпитализированы, 16 тысяч скончались. На ряду с этим, эксперты наблюдают снижение смертности от COVID-19 в связи с наличием у людей иммунитета как от вакцинации, так и в результате перенесенного заболевания, а также эволюцией вируса SARS-CoV-2, который теперь вызывает менее серьезные осложнения.
Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг заявил, что рост смертности от сезонного гриппа вызван, в частности, низким уровнем вакцинации и несвоевременным лечением.
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