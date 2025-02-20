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Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 20.02.2025 (обновлено: 14:49 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/budanov-2000561107.html
Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине
Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Я думаю, что в этом году мы РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:48:00+03:00
2025-02-20T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос", — утверждает он. Буданов* добавил, что для этого есть большинство составляющих. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением. Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку". Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000557074.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине

Глава ГУР Буданов заявил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос", — утверждает он.
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Буданов* добавил, что для этого есть большинство составляющих.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.

Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку". Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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