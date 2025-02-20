Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине
Глава ГУР Буданов заявил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос", — утверждает он.
"Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос", — утверждает он.
Буданов* добавил, что для этого есть большинство составляющих.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.
Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку". Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.
Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку". Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.