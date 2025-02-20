https://ria.ru/20250220/budanov-2000561107.html

Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине

Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Буданов* высказался об окончании боевых действий на Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Я думаю, что в этом году мы РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос", — утверждает он. Буданов* добавил, что для этого есть большинство составляющих. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением. Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку". Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000557074.html

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