https://ria.ru/20250220/britanija-2000542316.html

СМИ узнали о новом саммите по Украине под эгидой Британии

СМИ узнали о новом саммите по Украине под эгидой Британии - РИА Новости, 20.02.2025

СМИ узнали о новом саммите по Украине под эгидой Британии

Власти Великобритании планируют провести встречу лидеров ряда стран по Украине после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона, сообщил в четверг РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:01:00+03:00

2025-02-20T14:01:00+03:00

2025-02-20T14:01:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Власти Великобритании планируют провести встречу лидеров ряда стран по Украине после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники. Ранее Стармер заявил, что направится на следующей неделе в США, где обсудит с президентом Дональдом Трампом "ключевые элементы" долгосрочного мира на Украине. "Идёт работа над британским саммитом по Украине. Даты его проведения пока нет, однако это произойдет после того, как сэр Кир Стармер вернётся из Вашингтона", - передаёт телеканал. Ранее на этой неделе два экстренных саммита по Украине прошли в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры Британии, ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Отсутствовавшие на первом заседании лидеры, в особенности из стран Балтии, возмутились тем, что их не пригласили, обвинив Макрона в "высокомерии". В Эр-Рияде ранее прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000450343.html

https://ria.ru/20250216/starmer-1999636699.html

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в мире, украина, сша, балтия, кир стармер, эммануэль макрон, дональд трамп, еврокомиссия, нато, евросоюз