https://ria.ru/20250220/brezhneva-2000534125.html

"Меладзе дал понять". Бежавшая из России Вера Брежнева вновь оскандалилась

"Меладзе дал понять". Бежавшая из России Вера Брежнева вновь оскандалилась - РИА Новости, 20.02.2025

"Меладзе дал понять". Бежавшая из России Вера Брежнева вновь оскандалилась

Два года назад Вера Брежнева встретила свой пятый десяток в статусе изгнанницы. Звезда, которая еще недавно могла похвастаться успешной карьерой и браком с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:27:00+03:00

2025-02-20T13:27:00+03:00

2025-02-20T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два года назад Вера Брежнева встретила свой пятый десяток в статусе изгнанницы. Звезда, которая еще недавно могла похвастаться успешной карьерой и браком с Константином Меладзе, оказалась у разбитого корыта. Что произошло с той, кого называли "главной блондинкой российской эстрады"?У разбитого корытаНачало СВО стало для певицы точкой невозврата — она лишилась и сценического имени, и карьерных перспектив. Константин Меладзе, по данным СМИ, не оставил бывшей супруге ни шанса, ни финансовой подушки.Супруги официально развелись в октябре 2023 года, хотя фактический разрыв произошел гораздо раньше. Публично причины расставания не озвучивались, но в медиапространстве циркулирует несколько версий.Политические разногласия: по информации медиаменеджера Алены Красной, Брежнева настаивала, чтобы Меладзе публично поддержал Украину, но композитор отказался, опасаясь потерять продюсерский центр и недвижимость в России.Слухи об изменах: на протяжении брака регулярно появлялись сообщения о возможных романах Меладзе с другими певицами, включая Полину Гагарину и участниц "ВИА Гры". Ани Лорак и Ольга Полякова даже публично намекали на "непристойные предложения" от продюсераФинансовый вопрос: после начала СВО совместные проекты супругов потеряли перспективы, что могло стать катализатором распада бракаПосле периода молчания Брежнева предприняла попытку реанимировать карьеру: вернулась на сцену с новыми песнями, переквалифицировалась в "украинскую артистку" и публично заявляла о верности Киеву.Однако реальные мотивы певицы оказались далеки от декларируемых. Как выяснилось, за публичными заявлениями скрывался банальный интерес — достойный заработок."Я никогда украинской певицей не была"На чистую воду Брежневу вывел пранкер Сорян (Сурен Каграманов), опубликовавший в своем Telegram-канале архивное интервью певицы. В беседе с телеведущим Вячеславом Манучаровым Брежнева открыто признавалась:"Я никогда украинской певицей не была. Я не участвовала там ни в одной 'Песне года'. Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс, еще считается, что чтобы быть украинской певицей, нужно, чтобы у тебя в послужном списке были песни на украинском языке, но у меня их нет. Плюс, когда я пришла в 'ВИА Гра', мой первый концерт был в Санкт-Петербурге".Начало специальной военной операции, судя по всему, заставило артистку резко изменить риторику. Из "певицы без гражданской принадлежности" она мгновенно превратилась в украинскую артистку, активно подчеркивающую свои корни.Сорян жестко прокомментировал эту метаморфозу: "Давным-давно, когда 'деревья были большими', певичка родом из Украины Вера Брежнева (Галушка), давала интервью Вячеславу Манучарову, где призналась, что не причисляет себя ни к украинским певицам, ни к российским. А также попросила 'Яндекс' не менять описание на 'российскую'. Это прям наглядное пособие как выглядит человек без родины, без флага, без гражданской позиции, без гимна, без национальности. Как только 'петух в попу клюнул', женщине пришлось выбирать: либо бабки, либо крутись в России как хочешь, гарантий никаких нет. Вот и выбрала она ту страну, от которой еще пять лет назад публично отреклась."От Галушки до БрежневойПевица не любит вспоминать о своем пути к славе, и на то есть причины. Вера Галушка, выпускница университета инфраструктуры и транспорта, совсем не планировала связывать жизнь с железной дорогой.Будущая звезда познакомилась с продюсером Дмитрием Костюком когда ей было всего 15 лет. Костюк пригласил ее на кастинг в "ВИА Гру". На превращение провинциальной девушки в гламурную певицу ушли:Но настоящий карьерный рывок произошел после сближения с Константином Меладзе. По информации из открытых источников, на момент начала отношений композитор был женат и воспитывал детей, включая новорожденного сына с особенностями развития.Как утверждают источники, Брежнева полгода добивалась расположения продюсера, пока тот не развелся с первой женой. Ответственности за разрушение семьи певица публично так и не взяла.Работа в эскорте: что рассказала Виктория БоняПосле того как Брежнева обрела славу, в свет начала просачиваться информация о ее прошлом. Особенно резонансными стали заявления Виктории Бони в ее Telegram-канале:"Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: 'Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой'. И мой один очень близкий человек говорит: 'Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она 100 тыс. долларов'. [...] Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге когда он увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тыс. долларов и без гарантии, он сказал: 'Спасибо, до свидания!'"Эти откровения вызвали настоящий шторм в социальных сетях. Тысячи комментаторов выразили мнение, что финансовый интерес всегда был главным мотиватором для Брежневой.Младшая дочь как новый "проект"Потеряв стабильный доход в России, Брежнева, по информации из публичных источников, решила монетизировать популярность своей младшей дочери. Не достигшую даже 16-летия Сару певица начала продвигать как модель и представительницу "золотой молодежи".Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на ранний дебют девочки:"Брежнева, одумайся, девочка еще несовершеннолетняя!""Ребенок весь в маман растет. Еще немного, и платья станут в два раза короче""Как Вера докатилась до жизни такой"Старый новый роман с вице-мэромВ настоящее время Брежнева пытается создать образ счастливой и востребованной женщины. По данным СМИ, новым избранником певицы стал... ее первый муж Виталий Войченко — отец ее старшей дочери Сони (родилась в 2001 году).Выбор Брежневой нельзя назвать случайным. Войченко — не просто бывший супруг певицы, а влиятельная фигура: вице-мэр Ялты и крупный бизнесмен с серьезными связями. Для звезды, лишившейся финансовой поддержки Меладзе, такой союз выглядит стратегически выгодным решением.Публичная демонстрация "нового счастья" в социальных сетях вызывает вопросы у наблюдателей. Многие комментаторы отмечают очевидный расчет в выборе партнера: "Очевидно же, что там все поющие девки в 'ВИА Гра' замуж через постель. Эта – не исключение. Вот только когда Меладзе вышвырнул ее как дешевку, Брежнева сразу иначе запела"Где теперь живет Брежнева?Сейчас Вера Брежнева курсирует между несколькими странами. После начала СВО певица покинула Россию и обосновалась в Латвии. Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле публично подтвердила, что Брежнева живет недалеко от нее и выступает на ее фестивале.Кроме того, в собственности Брежневой остается вилла в Италии у озера Гарда, где она проводила время с Константином Меладзе. После развода с продюсером в 2023 году певица продолжает жить преимущественно в Латвии.

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россия, украина, латвия, вера брежнева, дмитрий костюк, константин меладзе, виа гра