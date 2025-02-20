"Меладзе дал понять". Бежавшая из России Вера Брежнева вновь оскандалилась
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два года назад Вера Брежнева встретила свой пятый десяток в статусе изгнанницы. Звезда, которая еще недавно могла похвастаться успешной карьерой и браком с Константином Меладзе, оказалась у разбитого корыта. Что произошло с той, кого называли "главной блондинкой российской эстрады"?
У разбитого корыта
Начало СВО стало для певицы точкой невозврата — она лишилась и сценического имени, и карьерных перспектив. Константин Меладзе, по данным СМИ, не оставил бывшей супруге ни шанса, ни финансовой подушки.
Вера Брежнева на презентации клипа
Супруги официально развелись в октябре 2023 года, хотя фактический разрыв произошел гораздо раньше. Публично причины расставания не озвучивались, но в медиапространстве циркулирует несколько версий.
Политические разногласия: по информации медиаменеджера Алены Красной, Брежнева настаивала, чтобы Меладзе публично поддержал Украину, но композитор отказался, опасаясь потерять продюсерский центр и недвижимость в России.
Слухи об изменах: на протяжении брака регулярно появлялись сообщения о возможных романах Меладзе с другими певицами, включая Полину Гагарину и участниц "ВИА Гры". Ани Лорак и Ольга Полякова даже публично намекали на "непристойные предложения" от продюсера
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Певица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Финансовый вопрос: после начала СВО совместные проекты супругов потеряли перспективы, что могло стать катализатором распада брака
После периода молчания Брежнева предприняла попытку реанимировать карьеру: вернулась на сцену с новыми песнями, переквалифицировалась в "украинскую артистку" и публично заявляла о верности Киеву.
Однако реальные мотивы певицы оказались далеки от декларируемых. Как выяснилось, за публичными заявлениями скрывался банальный интерес — достойный заработок.
"Я никогда украинской певицей не была"
На чистую воду Брежневу вывел пранкер Сорян (Сурен Каграманов), опубликовавший в своем Telegram-канале архивное интервью певицы. В беседе с телеведущим Вячеславом Манучаровым Брежнева открыто признавалась:
"Я никогда украинской певицей не была. Я не участвовала там ни в одной 'Песне года'. Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс, еще считается, что чтобы быть украинской певицей, нужно, чтобы у тебя в послужном списке были песни на украинском языке, но у меня их нет. Плюс, когда я пришла в 'ВИА Гра', мой первый концерт был в Санкт-Петербурге".
Вера Брежнева
Начало специальной военной операции, судя по всему, заставило артистку резко изменить риторику. Из "певицы без гражданской принадлежности" она мгновенно превратилась в украинскую артистку, активно подчеркивающую свои корни.
Сорян жестко прокомментировал эту метаморфозу: "Давным-давно, когда 'деревья были большими', певичка родом из Украины Вера Брежнева (Галушка), давала интервью Вячеславу Манучарову, где призналась, что не причисляет себя ни к украинским певицам, ни к российским. А также попросила 'Яндекс' не менять описание на 'российскую'. Это прям наглядное пособие как выглядит человек без родины, без флага, без гражданской позиции, без гимна, без национальности. Как только 'петух в попу клюнул', женщине пришлось выбирать: либо бабки, либо крутись в России как хочешь, гарантий никаких нет. Вот и выбрала она ту страну, от которой еще пять лет назад публично отреклась."
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Вера Брежнева на церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку.
Певица Вера Брежнева на церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку.
От Галушки до Брежневой
Певица не любит вспоминать о своем пути к славе, и на то есть причины. Вера Галушка, выпускница университета инфраструктуры и транспорта, совсем не планировала связывать жизнь с железной дорогой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева
Участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева
Будущая звезда познакомилась с продюсером Дмитрием Костюком когда ей было всего 15 лет. Костюк пригласил ее на кастинг в "ВИА Гру". На превращение провинциальной девушки в гламурную певицу ушли:
- Месяцы работы над имиджем
- Миллионы рублей на костюмы, прически и хореографию
- Бесчисленные часы репетиций
Но настоящий карьерный рывок произошел после сближения с Константином Меладзе. По информации из открытых источников, на момент начала отношений композитор был женат и воспитывал детей, включая новорожденного сына с особенностями развития.
Продюсер Константин Меладзе
Как утверждают источники, Брежнева полгода добивалась расположения продюсера, пока тот не развелся с первой женой. Ответственности за разрушение семьи певица публично так и не взяла.
Работа в эскорте: что рассказала Виктория Боня
После того как Брежнева обрела славу, в свет начала просачиваться информация о ее прошлом. Особенно резонансными стали заявления Виктории Бони в ее Telegram-канале:
"Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: 'Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой'. И мой один очень близкий человек говорит: 'Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она 100 тыс. долларов'. [...] Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге когда он увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тыс. долларов и без гарантии, он сказал: 'Спасибо, до свидания!'"
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Эти откровения вызвали настоящий шторм в социальных сетях. Тысячи комментаторов выразили мнение, что финансовый интерес всегда был главным мотиватором для Брежневой.
Младшая дочь как новый "проект"
Потеряв стабильный доход в России, Брежнева, по информации из публичных источников, решила монетизировать популярность своей младшей дочери. Не достигшую даже 16-летия Сару певица начала продвигать как модель и представительницу "золотой молодежи".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Вера Брежнева с дочерью Соней перед началом церемонии вручения премии "Женщина года 2014" по версии журнала Glamour
Певица Вера Брежнева с дочерью Соней перед началом церемонии вручения премии "Женщина года 2014" по версии журнала Glamour
Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на ранний дебют девочки:
"Брежнева, одумайся, девочка еще несовершеннолетняя!"
"Ребенок весь в маман растет. Еще немного, и платья станут в два раза короче"
"Как Вера докатилась до жизни такой"
Старый новый роман с вице-мэром
В настоящее время Брежнева пытается создать образ счастливой и востребованной женщины. По данным СМИ, новым избранником певицы стал... ее первый муж Виталий Войченко — отец ее старшей дочери Сони (родилась в 2001 году).
Выбор Брежневой нельзя назвать случайным. Войченко — не просто бывший супруг певицы, а влиятельная фигура: вице-мэр Ялты и крупный бизнесмен с серьезными связями. Для звезды, лишившейся финансовой поддержки Меладзе, такой союз выглядит стратегически выгодным решением.
Публичная демонстрация "нового счастья" в социальных сетях вызывает вопросы у наблюдателей. Многие комментаторы отмечают очевидный расчет в выборе партнера: "Очевидно же, что там все поющие девки в 'ВИА Гра' замуж через постель. Эта – не исключение. Вот только когда Меладзе вышвырнул ее как дешевку, Брежнева сразу иначе запела"
Певица Вера Брежнева
Где теперь живет Брежнева?
Сейчас Вера Брежнева курсирует между несколькими странами. После начала СВО певица покинула Россию и обосновалась в Латвии. Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле публично подтвердила, что Брежнева живет недалеко от нее и выступает на ее фестивале.
© Sputnik / Стрингер
Вера Брежнева и Лайма Вайкуле
Кроме того, в собственности Брежневой остается вилла в Италии у озера Гарда, где она проводила время с Константином Меладзе. После развода с продюсером в 2023 году певица продолжает жить преимущественно в Латвии.