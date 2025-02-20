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Бразилия не будет посылать войска на Украину, заявил да Силва
Бразилия не будет посылать войска на Украину, заявил да Силва - РИА Новости, 20.02.2025
Бразилия не будет посылать войска на Украину, заявил да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет посылать войска на Украину, но готова отправить туда "миротворческую миссию". РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:20:00+03:00
2025-02-20T16:20:00+03:00
2025-02-20T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет посылать войска на Украину, но готова отправить туда "миротворческую миссию". "Бразилия не будет посылать войска, она лишь направит миротворческую миссию. Бразилия готова сделать всё, чтобы договориться о мире", - приводит слова президента Бразилии портал G1. Бразильский лидер при этом не уточнил, о каком формате возможной миссии идет речь. Ранее журнал Economist сообщил, что американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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в мире, украина, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Бразилия не будет посылать войска на Украину, заявил да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва: страна не будет посылать войска на Украину