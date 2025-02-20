https://ria.ru/20250220/bond-2000651860.html

Продюсеры "бондианы" отдают творческий контроль над франшизой

Продюсеры "бондианы" отдают творческий контроль над франшизой - РИА Новости, 20.02.2025

Продюсеры "бондианы" отдают творческий контроль над франшизой

Продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:42:00+03:00

2025-02-20T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия, говорится в опубликованном на сайте Amazon заявлении. "Amazon MGM Studios, Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о создании нового совместного предприятия, которое будет обладать правами на интеллектуальную собственность Джеймса Бонда, и эти стороны останутся совладельцами франшизы. По условиям нового предприятия, Amazon MGM Studios получит творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде после закрытия сделки", - сказано в заявлении. Отмечается, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов "бондианы". В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами. "Моя карьера, связанная с "(агентом - ред.) 007", насчитывает почти 60 невероятных лет, но я оставляю производство фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы сосредоточиться на творчестве и благотворительных проектах", - приводятся слова Уилсона. По словам Брокколи, после завершения работы над последним фильмом из серии "Не время умирать" и ухода Уилсона она намерена сосредоточиться на других проектах. Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент Бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.

https://rsport.ria.ru/20241101/andreeva-1981380541.html

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джеймс бонд, ян флеминг, шон коннери, в мире