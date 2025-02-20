Продюсеры "бондианы" отдают творческий контроль над франшизой
Студия Amazon получит творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
© Предоставлено Sony PicturesДэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме "007: Координаты "Скайфолл". Кадр фильма
© Предоставлено Sony Pictures
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме "007: Координаты "Скайфолл". Кадр фильма
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия, говорится в опубликованном на сайте Amazon заявлении.
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"Amazon MGM Studios, Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о создании нового совместного предприятия, которое будет обладать правами на интеллектуальную собственность Джеймса Бонда, и эти стороны останутся совладельцами франшизы. По условиям нового предприятия, Amazon MGM Studios получит творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде после закрытия сделки", - сказано в заявлении.
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Отмечается, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов "бондианы". В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами.
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"Моя карьера, связанная с "(агентом - ред.) 007", насчитывает почти 60 невероятных лет, но я оставляю производство фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы сосредоточиться на творчестве и благотворительных проектах", - приводятся слова Уилсона.
По словам Брокколи, после завершения работы над последним фильмом из серии "Не время умирать" и ухода Уилсона она намерена сосредоточиться на других проектах.
Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент Бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.
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