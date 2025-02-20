https://ria.ru/20250220/bolsonar-2000511552.html

Экс-президент Бразилии, обвиненный в госперевороте, останется в стране

Экс-президент Бразилии, обвиненный в госперевороте, останется в стране - РИА Новости, 20.02.2025

Экс-президент Бразилии, обвиненный в госперевороте, останется в стране

Бывший бразильский президент Жаир Болсонару, обвиненный в попытке государственного переворота в 2022 году, не планирует покидать Бразилию и просить... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:15:00+03:00

2025-02-20T12:15:00+03:00

2025-02-20T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший бразильский президент Жаир Болсонару, обвиненный в попытке государственного переворота в 2022 году, не планирует покидать Бразилию и просить политического убежища в других странах, сообщает газета Metropoles. В среду генеральная прокуратура Бразилии обвинила Болсонару и бывших членов его правительства в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и организации преступного сообщества. Результаты расследования будут переданы в верховный суд. "На встрече с соратниками... Болсонару... сообщил о своей невиновности и заявил, что, если бы действительно был виновен, он бы уже попросил убежища, например, в Аргентине или США. Болсонару, тем не менее, пообещал не покидать Бразилию", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, экс-президент также выразил намерение отстаивать свою невиновность перед верховным судом. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html

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в мире, бразилия, аргентина, сша, жаир болсонару