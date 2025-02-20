https://ria.ru/20250220/boeing-2000515638.html
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
В Кремле не видели ни одного заявления представителей компании Boeing о желании вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:30:00+03:00
2025-02-20T12:30:00+03:00
2025-02-20T12:37:00+03:00
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не видели ни одного заявления представителей компании Boeing о желании вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская корпорация по производству авиационной техники Boeing планирует вернуться на российский рынок."Мы не располагаем информацией. Нигде не видели ни одного заявления представителей компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия допустить Boeing снова на свой рынок, не станет ли это губительным для отечественного авиастроения.
https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
Песков: Кремль не видел заявлений от компании Boeing о желании вернуться в РФ