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Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
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12:30 20.02.2025 (обновлено: 12:37 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/boeing-2000515638.html
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
В Кремле не видели ни одного заявления представителей компании Boeing о желании вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:30:00+03:00
2025-02-20T12:37:00+03:00
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не видели ни одного заявления представителей компании Boeing о желании вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская корпорация по производству авиационной техники Boeing планирует вернуться на российский рынок."Мы не располагаем информацией. Нигде не видели ни одного заявления представителей компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия допустить Boeing снова на свой рынок, не станет ли это губительным для отечественного авиастроения.
https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию

Песков: Кремль не видел заявлений от компании Boeing о желании вернуться в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не видели ни одного заявления представителей компании Boeing о желании вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская корпорация по производству авиационной техники Boeing планирует вернуться на российский рынок.
"Мы не располагаем информацией. Нигде не видели ни одного заявления представителей компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия допустить Boeing снова на свой рынок, не станет ли это губительным для отечественного авиастроения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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