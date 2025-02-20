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Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского - РИА Новости, 20.02.2025
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03:16 20.02.2025 (обновлено: 06:17 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html
Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского
Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского - РИА Новости, 20.02.2025
Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского
Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:16:00+03:00
2025-02-20T06:17:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick.Ранее в среду это издание сообщило о начале такой процедуры."Мы работаем в обычном режиме" — заявил он.Также представитель гвардии заявил, что задачи по охране понтифика продолжают выполняться в полном объеме.В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.Франциск стал папой римским в 2013 году.
https://ria.ru/20250215/otdykh-1999626753.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Blick: Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick.
Ранее в среду это издание сообщило о начале такой процедуры.
"Мы работаем в обычном режиме" — заявил он.
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Также представитель гвардии заявил, что задачи по охране понтифика продолжают выполняться в полном объеме.
В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.
Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.
Франциск стал папой римским в 2013 году.
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