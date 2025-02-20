https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html

Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского - РИА Новости, 20.02.2025

Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T06:17:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick.Ранее в среду это издание сообщило о начале такой процедуры."Мы работаем в обычном режиме" — заявил он.Также представитель гвардии заявил, что задачи по охране понтифика продолжают выполняться в полном объеме.В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.Франциск стал папой римским в 2013 году.

https://ria.ru/20250215/otdykh-1999626753.html

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан