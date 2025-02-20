https://ria.ru/20250220/bilayn-2000485733.html

Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти миллион раз

Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти миллион раз - РИА Новости, 20.02.2025

Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти миллион раз

Рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в книгах билайн за два месяца посетили почти 1 миллион раз, это бесплатный и удобный... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:49:00+03:00

2025-02-20T11:49:00+03:00

2025-02-20T11:49:00+03:00

россия

билайн

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в книгах билайн за два месяца посетили почти 1 миллион раз, это бесплатный и удобный инструмент, полностью меняющий подход к выбору литературы, сообщает пресс-служба оператора.По данным книг билайн, проблему с выбором литературы испытывает около 54% пользователей всех сервисов. Часто это приводит к неудачным сценариям обращения к сервису и читательскому голоду в связи с тем, что книг много, а читать "нечего". ИИ-поиск* в книгах билайн направлен на решение такой проблемы.Нейросетевая модель для поиска литературы стала доступна в книгах билайн в конце 2024 года. За это время система предложила десятки тысяч вариантов в зависимости от запросов читателей.Самыми популярными жанрами в ИИ-поиске книг билайна стали детективы и фэнтези. Чаще всего в этих категориях искали произведения по следующим запросам: "исторический детектив", "современный детектив", "английский детектив" и "фэнтези любовь", "фантастика космос", а также "истории про перемещения во времени". Помимо этого, популярнее других жанров оказались любовные романы и классическая литература. А среди самых нетривиальных запросов: "хочу почитать книгу, чтобы выпендриваться перед ровесниками, что я умная" и "очень интересная книга, чтобы я был умным, и не занудливая"."Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. Наша модель продолжает обучаться, и с каждым новым запросом реальных пользователей ИИ-поиск в книгах билайна становится совершеннее и точнее, а тысячи читателей могут лучше находить, что почитать", - сказала руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских.Воспользоваться ИИ-поиском могут клиенты любых операторов связи. Сделать это можно теперь не только на сайте и в приложении* книги билайн, но и в телеграм. Достаточно запустить бот* @beelinebooks_ai_bot и ввести запрос. Кратко напишите, о чем хотите почитать, и система подберет для вас лучший вариант.Рекомендательная система в книги билайн разработана на основе GigaChat* от Сбера и впервые реализована на рынке цифровых книг. В разработке решения помогали специалисты компании red_mad_robot.Ищите книги по-новому вместе с билайн!Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRGyXQgCJ5*категория информационной продукции 18+.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн