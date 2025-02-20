https://ria.ru/20250220/bessent-2000583536.html

Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене

Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 20.02.2025

Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:06:00+03:00

2025-02-20T16:06:00+03:00

2025-02-20T16:10:00+03:00

мюнхенская конференция по безопасности

министерство финансов сша

мюнхен

вашингтон (штат)

владимир зеленский

скотт бессент

украина

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном по вопросу заключения финансовой сделки."Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у президента (США Дональда - ред.) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, "давайте заключим эту экономическую сделку"... а затем сказать россиянам: "идите за стол переговоров", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов" и поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Третьего февраля Трамп заявлял, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000563413.html

мюнхен

вашингтон (штат)

украина

сша

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мюнхенская конференция по безопасности, министерство финансов сша, мюнхен, вашингтон (штат), владимир зеленский, скотт бессент, украина, сша, в мире