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Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 20.02.2025
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16:06 20.02.2025 (обновлено: 16:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/bessent-2000583536.html
Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене
Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:06:00+03:00
2025-02-20T16:10:00+03:00
мюнхенская конференция по безопасности
министерство финансов сша
мюнхен
вашингтон (штат)
владимир зеленский
скотт бессент
украина
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном по вопросу заключения финансовой сделки."Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у президента (США Дональда - ред.) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, "давайте заключим эту экономическую сделку"... а затем сказать россиянам: "идите за стол переговоров", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов" и поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Третьего февраля Трамп заявлял, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000563413.html
мюнхен
вашингтон (штат)
украина
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мюнхенская конференция по безопасности, министерство финансов сша, мюнхен, вашингтон (штат), владимир зеленский, скотт бессент, украина, сша, в мире
Мюнхенская конференция по безопасности, Министерство финансов США, Мюнхен, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Украина, США, В мире
Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене

Бессент: Зеленский в Мюнхене обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном по вопросу заключения финансовой сделки.
"Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у президента (США Дональда - ред.) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, "давайте заключим эту экономическую сделку"... а затем сказать россиянам: "идите за стол переговоров", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.
Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов" и поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Третьего февраля Трамп заявлял, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Мюнхенская конференция по безопасностиМинистерство финансов СШАМюнхенВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийСкотт БессентУкраинаСШАВ мире
 
 
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