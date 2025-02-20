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Бессент заявил, что Зеленский обещал ему подписать сделку в Мюнхене - РИА Новости, 20.02.2025
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15:48 20.02.2025 (обновлено: 16:11 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/bessent-2000575779.html
Бессент заявил, что Зеленский обещал ему подписать сделку в Мюнхене
Бессент заявил, что Зеленский обещал ему подписать сделку в Мюнхене - РИА Новости, 20.02.2025
Бессент заявил, что Зеленский обещал ему подписать сделку в Мюнхене
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:48:00+03:00
2025-02-20T16:11:00+03:00
сша
владимир зеленский
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых, однако потом не стал этого делать."Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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сша, владимир зеленский, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен, в мире
США, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен, В мире
Бессент заявил, что Зеленский обещал ему подписать сделку в Мюнхене

Бессент: Зеленский обещал подписать сделку в Мюнхене, но потом не сделал это

© Getty Images / Tom WilliamsСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / Tom Williams
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых, однако потом не стал этого делать.
"Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене
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