https://ria.ru/20250220/berbok-2000572705.html

Бербок рассказала о сексуальных домогательствах

Бербок рассказала о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 20.02.2025

Бербок рассказала о сексуальных домогательствах

Министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала в подкасте G Spot, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:39:00+03:00

2025-02-20T15:39:00+03:00

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германия

анналена бербок

в мире

мид германии

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала в подкасте G Spot, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. "Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", — сказала министр в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.По словам Бербок, она пережила "много-много" подобных случаев, один из которых произошел, еще когда она училась в школе. При этом Бербок добавила, что начинала политическую карьеру не ради борьбы за права женщин, но впоследствии неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.

https://ria.ru/20231104/berbok-1907354176.html

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Ольга Фомченкова

германия, анналена бербок, в мире, мид германии