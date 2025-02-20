https://ria.ru/20250220/berbok-2000572705.html
Бербок рассказала о сексуальных домогательствах
Бербок рассказала о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 20.02.2025
Бербок рассказала о сексуальных домогательствах
Министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала в подкасте G Spot, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:39:00+03:00
2025-02-20T15:39:00+03:00
2025-02-20T16:21:00+03:00
германия
анналена бербок
в мире
мид германии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала в подкасте G Spot, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. "Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", — сказала министр в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.По словам Бербок, она пережила "много-много" подобных случаев, один из которых произошел, еще когда она училась в школе. При этом Бербок добавила, что начинала политическую карьеру не ради борьбы за права женщин, но впоследствии неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.
https://ria.ru/20231104/berbok-1907354176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, анналена бербок, в мире, мид германии
Германия, Анналена Бербок, В мире, МИД Германии
Бербок рассказала о сексуальных домогательствах
Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах