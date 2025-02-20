Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском
Глава МИД ФРГ Бербок назвала заявление Трампа о Зеленском полным абсурдом
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии ZDF.
"Это совершенно абсурдно", — сказала Бербок.
"Это совершенно абсурдно", — сказала Бербок.
Дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и не видит "реальный мир".
Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.