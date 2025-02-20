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Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 20.02.2025 (обновлено: 14:54 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском
Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:52:00+03:00
2025-02-20T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
анналена бербок
владимир зеленский
мид германии
сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии ZDF."Это совершенно абсурдно", — сказала Бербок.Дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и не видит "реальный мир".Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
https://ria.ru/20250220/mask-2000460004.html
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в мире, украина, дональд трамп, анналена бербок, владимир зеленский, мид германии, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, МИД Германии, США
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском

Глава МИД ФРГ Бербок назвала заявление Трампа о Зеленском полным абсурдом

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии ZDF.

"Это совершенно абсурдно", — сказала Бербок.
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Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампАнналена БербокВладимир ЗеленскийМИД ГерманииСША
 
 
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