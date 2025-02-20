https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html

Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском

Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025

Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском

Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:52:00+03:00

2025-02-20T08:52:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского диктатором. Об этом она заявила в комментарии ZDF."Это совершенно абсурдно", — сказала Бербок.Дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и не видит "реальный мир".Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

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в мире, украина, дональд трамп, анналена бербок, владимир зеленский, мид германии, сша