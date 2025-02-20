Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей
Вице-премьер Новак поддержал запрет на экспорт бензина для непроизводителей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило правительство.
«
"Александр Новак поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен", — говорится в заявлении по итогам заседания.
Названы регионы-лидеры по доступности бензина
10 февраля, 00:08
Кроме того, на совещании обсудили меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС. Уточняется, что для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства.
Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024-го. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.
При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.