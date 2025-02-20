https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html

Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей

Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025

Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей

Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:42:00+03:00

2025-02-20T22:42:00+03:00

2025-02-20T23:15:00+03:00

экономика

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россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило правительство. "Александр Новак поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен", — говорится в заявлении по итогам заседания.Кроме того, на совещании обсудили меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС. Уточняется, что для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства.Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024-го. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.

https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html

https://ria.ru/20250220/neft-2000661924.html

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Станислав Ванд

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, аи-95, аи-92, евразийский экономический союз