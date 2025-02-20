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Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025
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22:42 20.02.2025 (обновлено: 23:15 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html
Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей
Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025
Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей
Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:42:00+03:00
2025-02-20T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило правительство. "Александр Новак поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен", — говорится в заявлении по итогам заседания.Кроме того, на совещании обсудили меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС. Уточняется, что для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства.Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024-го. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, аи-95, аи-92, евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, АИ-95, АИ-92, Евразийский экономический союз
Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей

Вице-премьер Новак поддержал запрет на экспорт бензина для непроизводителей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку поддержал продление до 31 августа запрета на экспорт бензина для непроизводителей, сообщило правительство.
«
"Александр Новак поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен", — говорится в заявлении по итогам заседания.
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Кроме того, на совещании обсудили меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС. Уточняется, что для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства.
Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024-го. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.
При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.

Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.
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