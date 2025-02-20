В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Запрет на экспорт бензина из РФ для непроизводителей решили продлить на полгода
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака.
Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.
При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.
По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.
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