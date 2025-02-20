https://ria.ru/20250220/benzin-2000625271.html

В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей

В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025

В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:21:00+03:00

2025-02-20T18:21:00+03:00

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экономика

россия

александр новак

энергетика

бензин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли. Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака. Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.

https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html

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экономика, россия, александр новак, энергетика, бензин