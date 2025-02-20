Рейтинг@Mail.ru
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 20.02.2025 (обновлено: 22:41 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/benzin-2000625271.html
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 20.02.2025
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:21:00+03:00
2025-02-20T22:41:00+03:00
экономика
россия
александр новак
энергетика
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774754_247:656:2722:2048_1920x0_80_0_0_087b9620d53fb46fd9db8dd44138fd7e.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли. Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака. Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.
https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_587886688395f0a034804a562d389181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, энергетика, бензин
Экономика, Россия, Александр Новак, Энергетика, Бензин
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Запрет на экспорт бензина из РФ для непроизводителей решили продлить на полгода

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода начиная с марта, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака.
Первоначально запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. В конце мая его отменили, но в августе возобновили. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.
При этом эмбарго сохранялось для непроизводителей — к ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.

Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

По данным на 20 февраля, цены на бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1,26 процента, до 56 641 рубля за тонну, на Аи-92 — на 0,11 процента, до 52 230 рублей.
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Названы регионы-лидеры по доступности бензина
10 февраля, 00:08
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЭнергетикаБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала