https://ria.ru/20250220/bank-2000615197.html

Глава UniCredit сделал заявление об уходе компании из России

Глава UniCredit сделал заявление об уходе компании из России - РИА Новости, 20.02.2025

Глава UniCredit сделал заявление об уходе компании из России

Завершение конфликта на Украине упростит выход UniCredit с российского рынка, заявил главный исполнительный директор итальянского банка Андреа Орчел в интервью... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:40:00+03:00

2025-02-20T17:40:00+03:00

2025-02-20T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине упростит выход UniCredit с российского рынка, заявил главный исполнительный директор итальянского банка Андреа Орчел в интервью Financial Times."Если политика изменится, наши возможности продать российскую дочернюю компанию на более привлекательных условиях улучшатся", — сказал он.Орчел добавил, что решение покинуть российский рынок остается неизменным.По данным издания, российский рынок был значительным для итальянского регулятора и составил около пяти процентов от общего дохода группы в прошлом году. Подразделение за этот период принесло 577 миллионов евро ​​чистой прибыли.Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.Ранее UniCredit объявил, что увеличил свою эффективную долю в немецком Commerzbank до 28 процентов, что близко к порогу, за которым может последовать предложение о поглощении.В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком 21 процента акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.

https://ria.ru/20250220/valyuta-2000614903.html

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германия, россия, украина, олаф шольц, unicredit group, commerzbank , в мире