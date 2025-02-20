https://ria.ru/20250220/bajden-2000526231.html

Песков заявил, что администрация Байдена не хотела переговоров по Украине

Песков заявил, что администрация Байдена не хотела переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Песков заявил, что администрация Байдена не хотела переговоров по Украине

Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:02:00+03:00

2025-02-20T13:02:00+03:00

2025-02-20T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей о инициировании мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности