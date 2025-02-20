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Байден хотел продолжать войну до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2025
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12:34 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/bajden-2000516785.html
Байден хотел продолжать войну до последнего украинца, заявили в Кремле
Байден хотел продолжать войну до последнего украинца, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2025
Байден хотел продолжать войну до последнего украинца, заявили в Кремле
Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые власти США говорят о необходимости мира, заявил... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:34:00+03:00
2025-02-20T12:34:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые власти США говорят о необходимости мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Старая, предыдущая администрация Вашингтона исходила из постулата, что нужно продолжать войну до последнего украинца, прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей о инициировании мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков... Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США, и с кем в таком случае Москва готова вести переговоры по конфликту.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Байден хотел продолжать войну до последнего украинца, заявили в Кремле

Песков: администрация Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые власти США говорят о необходимости мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Старая, предыдущая администрация Вашингтона исходила из постулата, что нужно продолжать войну до последнего украинца, прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей о инициировании мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков... Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США, и с кем в таком случае Москва готова вести переговоры по конфликту.
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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