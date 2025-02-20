https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html

Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов

Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов - РИА Новости, 20.02.2025

Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов

Россия не ждёт с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:09:00+03:00

2025-02-20T15:09:00+03:00

2025-02-20T15:09:00+03:00

экономика

антон алиханов

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не ждёт с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", - ответил министр на вопрос РИА Новости, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон алиханов, авто, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции