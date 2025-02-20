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Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов - РИА Новости, 20.02.2025
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15:09 20.02.2025
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Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов - РИА Новости, 20.02.2025
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов
Россия не ждёт с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:09:00+03:00
2025-02-20T15:09:00+03:00
экономика
антон алиханов
авто
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не ждёт с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", - ответил министр на вопрос РИА Новости, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.
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экономика, антон алиханов, авто, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Антон Алиханов, Авто, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов

Алиханов: Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедший иностранный автопром

© РИА Новости / Владимир АстапковичАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не ждёт с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", - ответил министр на вопрос РИА Новости, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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