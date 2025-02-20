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"АГР Холдинг" начнет производство автомобилей российского бренда Tenet
"АГР Холдинг" начнет производство автомобилей российского бренда Tenet - РИА Новости, 21.02.2025
"АГР Холдинг" начнет производство автомобилей российского бренда Tenet
"АГР Холдинг" и Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых российских автомобилей Tenet, передает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "АГР Холдинг" и Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых российских автомобилей Tenet, передает пресс-служба "АГР"."Председатель совета директоров "АГР Холдинг" Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet", — говорится в релизе.Как указывается в документе, производство будет осуществляться на высокотехнологичной модульной платформе, интегрированной с сильно локализованной компонентной базой, соответствующей мировым стандартам.Сперва производство организуют методом крупноузловой сборки, а в начале второго квартала планируется серийное изготовление автомобилей с постепенным переходом на запланированные мощности, заключили в "АГР".
https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html
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экономика, технологии, калуга, агр, россия, авто
Экономика, Технологии, Калуга, АГР, Россия, Авто
"АГР Холдинг" начнет производство автомобилей российского бренда Tenet
"АГР Холдинг" и Defetoo подписали соглашение о производстве автомобилей Tenet