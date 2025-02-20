https://ria.ru/20250220/avstralija-2000473710.html

Политолог отреагировал на ситуацию с беженцами в Австралии

Политолог отреагировал на ситуацию с беженцами в Австралии - РИА Новости, 20.02.2025

Политолог отреагировал на ситуацию с беженцами в Австралии

Властям Австралии необходимо ускорить процедуру принятия настоящих беженцев, которая сейчас длится годами и приводит к новым волнам нелегальной миграции,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:41:00+03:00

2025-02-20T09:41:00+03:00

2025-02-20T09:42:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Властям Австралии необходимо ускорить процедуру принятия настоящих беженцев, которая сейчас длится годами и приводит к новым волнам нелегальной миграции, рассказал в интервью РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу. Австралия, где ранее остро стоял вопрос нелегальных мигрантов, с 2013 года проводит жесткую миграционную политику. Суда с нелегалами перехватывают в океане, нарушителей отправляют в специальные центры содержания. "Проблема в том, что многие платят большие деньги, чтобы попасть в Австралию. На некоторых судах это стоит около 10 тысяч долларов. Откуда-то у этих людей есть такие большие деньги. И если они получили их нелегально, то вам явно не захочется видеть их в своей стране - будь то Австралия или Россия. Если вы настоящий беженец, вы проходите специальную процедуру. Если делать это честно, на это уходят годы, и люди уезжают, но в итоге садятся в лодку (чтобы вернуться в Австралию – ред.) и рискуют погибнуть в море. Решение заключается в том, чтобы иметь возможность достаточно быстро обрабатывать запросы беженцев, чтобы удостовериться, что им действительно нужна помощь", - сказал Лоу. Он отметил, что сейчас в Австралии обсуждается способ обхода миграционных правил с помощью использования статуса представителя ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено). "Можно легко получить туристическую визу. По ней приехать в Австралию и не вернуться, заявив, что вы гей или лесбиянка. Теперь вы защищенное лицо, потому что якобы подвергнетесь дискриминации, если вернетесь. Теперь можно подать заявление на получение визы для защиты, и, если быть достаточно искусным лжецом, ее можно получить. Я считаю, что это действительно опасная ситуация. Потому что теперь это еще одна лазейка в системе. В то же время Россия поступает наоборот. Она позволяет приезжать людям, которые хотят жить в мире с семейными ценностями. Также есть Америка и (президент США Дональд) Трамп, который сейчас говорит, что есть только мужчина и женщина. Это очень интересно, это изменение геополитики", - отметил собеседник. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой и проведением предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html

https://ria.ru/20250215/grazhdanstvo-1999524179.html

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в мире, австралия, россия, америка, владимир путин