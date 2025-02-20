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Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ataka-2000447185.html
Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области
Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025
Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области
Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:13:00+03:00
2025-02-20T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района Курской области. "У меня шесть детей… Я первый раз проехала (в село Александровка - ред.) – нормально. Второй раз проехала – в меня попала "Баба-Яга", и попал дрон. Я целая осталась", - рассказала женщина на встрече с переселенцами из приграничья. По ее словам, большинство домов в Александровке уничтожены в результате обстрелов ВСУ. "У нас сейчас там домов нету, мой дом, и там, получается, соседки. Все (остальные - ред.) побиты дома, все разбиты, все сожжены", - добавила она. "Баба-Яга" - украинский тяжелый дрон. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html
https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области

Многодетная мать рассказала, как попала под атаку "Бабы-Яги" в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района Курской области.
"У меня шесть детей… Я первый раз проехала (в село Александровка - ред.) – нормально. Второй раз проехала – в меня попала "Баба-Яга", и попал дрон. Я целая осталась", - рассказала женщина на встрече с переселенцами из приграничья.
Курская область - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале
04:45
По ее словам, большинство домов в Александровке уничтожены в результате обстрелов ВСУ.
"У нас сейчас там домов нету, мой дом, и там, получается, соседки. Все (остальные - ред.) побиты дома, все разбиты, все сожжены", - добавила она.
"Баба-Яга" - украинский тяжелый дрон.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных.
Жительница Курской области: ВСУ сжигают дронами жилые дома в Большесолдатском районе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома
20 декабря 2024, 08:30
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"К такому никто не был готов": новое оружие морпехов в Курской области
Вчера, 08:00
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области
18 февраля, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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