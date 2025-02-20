https://ria.ru/20250220/ataka-2000447185.html

Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области

Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025

Многодетная рассказала, как попала под удар дронов ВСУ в Курской области

Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:13:00+03:00

2025-02-20T05:13:00+03:00

2025-02-20T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района Курской области. "У меня шесть детей… Я первый раз проехала (в село Александровка - ред.) – нормально. Второй раз проехала – в меня попала "Баба-Яга", и попал дрон. Я целая осталась", - рассказала женщина на встрече с переселенцами из приграничья. По ее словам, большинство домов в Александровке уничтожены в результате обстрелов ВСУ. "У нас сейчас там домов нету, мой дом, и там, получается, соседки. Все (остальные - ред.) побиты дома, все разбиты, все сожжены", - добавила она. "Баба-Яга" - украинский тяжелый дрон. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html

https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20250218/plennyy-2000033972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия