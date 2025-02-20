https://ria.ru/20250220/arest-2000453109.html

В Приморье арестовали двух сотрудников отделения по контролю за наркотиками

В Приморье арестовали двух сотрудников отделения по контролю за наркотиками - РИА Новости, 20.02.2025

В Приморье арестовали двух сотрудников отделения по контролю за наркотиками

Суд в приморском Дальнегорске арестовал на два месяца двоих сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Дальнегорский", их... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:50:00+03:00

2025-02-20T06:50:00+03:00

2025-02-20T06:50:00+03:00

происшествия

россия

дальнегорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд в приморском Дальнегорске арестовал на два месяца двоих сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Дальнегорский", их подозревают в получении взятки за бездействие при выявлении преступления, сообщает прокуратура Приморья. Согласно сообщению надзорного ведомства, по версии следствия, 18 февраля оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Дальнегорский" во время проверки информации о том, что в помещении гаражного бокса хранится наркотик, забрали вещество и предложили не проводить по данному факту доследственную проверку за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что взяткодатель действовал в рамках оперативного мероприятия. Суд принял решение о заключении подозреваемых под стражу. "С учетом позиции прокурора, суд заключил подозреваемых под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия, группой лиц по предварительному сговору) находятся на контроле в прокуратуре города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241210/vzyatka-1988406248.html

https://ria.ru/20241106/vzyatka-1982251297.html

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дальнегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, дальнегорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)