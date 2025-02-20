https://ria.ru/20250220/alyuminiy-2000565841.html
Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия
Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия
Россия последние годы снижает поставку первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций на такую продукцию найдет замещающие рынки, заявил... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:04:00+03:00
2025-02-20T15:04:00+03:00
2025-02-20T15:05:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
евросоюз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
алюминий
реакция на санкции
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия последние годы снижает поставку первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций на такую продукцию найдет замещающие рынки, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Я думаю, что не особо чувствительно, с учетом того, что мы снижаем поставки в последние годы туда. Будем искать замечающие рынки", - ответил он на вопрос о влиянии запрета на поставку первичного алюминия со стороны ЕС. Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января.
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000556405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон алиханов, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, алюминий, реакция на санкции
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Евросоюз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкции в отношении России, алюминий, Реакция на санкции
Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия
Алиханов: РФ найдет замещающие рынки для алюминия в случае введения санкций ЕС