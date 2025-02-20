https://ria.ru/20250220/alyuminiy-2000565841.html

Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия

Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия - РИА Новости, 20.02.2025

Глава Минпромторга ответил на вопрос о санкциях ЕС на ввоз алюминия

Россия последние годы снижает поставку первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций на такую продукцию найдет замещающие рынки, заявил... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:04:00+03:00

2025-02-20T15:04:00+03:00

2025-02-20T15:05:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

евросоюз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

алюминий

реакция на санкции

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия последние годы снижает поставку первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций на такую продукцию найдет замещающие рынки, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Я думаю, что не особо чувствительно, с учетом того, что мы снижаем поставки в последние годы туда. Будем искать замечающие рынки", - ответил он на вопрос о влиянии запрета на поставку первичного алюминия со стороны ЕС. Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия. На этом фоне стоимость алюминия поднималась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января.

https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000556405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон алиханов, евросоюз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, алюминий, реакция на санкции