https://ria.ru/20250220/aktsii-2000508000.html

Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели на после публикации о Boeing и титане

Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели на после публикации о Boeing и титане - РИА Новости, 20.02.2025

Акции "ВСМПО-Ависмы" взлетели на после публикации о Boeing и титане

Акции компании "ВСМПО-Ависма" взлетели после публикации о возможном возобновлении закупки у нее титана американским авиастроительным концерном Boeing, следует... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:56:00+03:00

2025-02-20T11:56:00+03:00

2025-02-20T11:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Акции компании "ВСМПО-Ависма" взлетели после публикации о возможном возобновлении закупки у нее титана американским авиастроительным концерном Boeing, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. На этом фоне акции "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов, начали бурно расти сразу после открытия торгов. И с 10.29 мск до 10.59 мск по этим бумагам проводился дискретный аукцион - вследствие того, что котировки в течение 10 минут держались более чем на 20% выше уровней закрытия торгов среды. Верхняя граница ценового коридора была сдвинута Мосбиржей до 44 280 рублей. На пике цена акции титанового гиганта доходила до 43 200 рублей - максимума с апреля 2024 года. Затем котировки чуть скорректировались и по состоянию на 11.48 мск составляли 41 700 рублей, что соответствовало росту на 16,5%.

https://ria.ru/20250217/mobirzha-1999879048.html

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экономика, цены на нефть, всмпо-ависма, московская биржа